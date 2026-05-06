Γράφει ο Αντώνης Ζήβας

Η τετραήμερη εργασία δεν αποτελεί πλέον ένα μικρό πείραμα κάποιων «προοδευτικών» εταιρειών, αλλά μια από τις πιο βαθιές μεταβολές στον τρόπο που οργανώνεται η εργασία παγκοσμίως.

Σε λιγότερο από μία δεκαετία, το μοντέλο πέρασε από μικρές δοκιμές σε ευρεία εφαρμογή, με περισσότερες από 20 χώρες να το εξετάζουν ή να το εφαρμόζουν μεταξύ 2024 και 2026.

Αυτό που έχει αλλάξει δεν είναι μόνο η πολιτική συζήτηση, αλλά κυρίως τα δεδομένα. Και αυτά είναι πλέον ξεκάθαρα: η μείωση του χρόνου εργασίας δεν οδηγεί σε μείωση της παραγωγικότητας, σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί στο ακριβώς αντίθετο.

Από το «δουλεύουμε λιγότερο» στο «δουλεύουμε καλύτερα»

Η βασική αρχή πίσω από την τετραήμερη εργασία συνοψίζεται στο μοντέλο 100:80:100:

ίδιος μισθός, 80% του χρόνου εργασίας, 100% (ή και μεγαλύτερη) παραγωγικότητα.

Η λογική είναι απλή αλλά ανατρεπτική:

Η εικόνα που περιγράφουν οι ερευνητές είναι σχεδόν ανατρεπτική για τα δεδομένα του 20ού αιώνα: οι εργαζόμενοι, όταν έχουν περισσότερο χρόνο ανάπαυσης και προσωπικής ζωής, επιστρέφουν πιο συγκεντρωμένοι, πιο δημιουργικοί και πιο αποδοτικοί.

Τα στοιχεία από τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα μελέτη βασισμένη σε141 οργανισμούς και σχεδόν 3.000 εργαζομένους, επιβεβαιώνουν ότι η παραγωγικότητα όχι μόνο δεν μειώνεται, αλλά ενισχύεται μέσω καλύτερης διαχείρισης χρόνου, λιγότερων άχρηστων meetings και μεγαλύτερης συγκέντρωσης.

Η χαρακτηριστική περίπτωση της Microsoft στο τμήμα της στην Ιαπωνία, με άνοδο παραγωγικότητας κατά 39,9%, δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά ένδειξη μιας ευρύτερης τάσης. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν και σε άλλες εταιρείες, με αυξήσεις έως και 20%.

Όμως δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση. Εταιρείες σε Ευρώπη, Αμερική και Ωκεανία καταγράφουν σταθερά αυξήσεις, ενώ το 90% των οργανισμών που συμμετείχαν σε πιλοτικά προγράμματα επέλεξαν να διατηρήσουν το μοντέλο.

Αυτό από μόνο του αρκεί για να ανατρέψει δεκαετίες εργοδοτικής «ορθοδοξίας».

Η πραγματική αλλαγή: η εργασία παύει να μετριέται σε ώρες

Η τετραήμερη εργασία δεν είναι απλώς μια ημέρα λιγότερη στο ημερολόγιο. Είναι αλλαγή φιλοσοφίας.

Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται από την παρουσία στο αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις που υιοθετούν το μοντέλο αναγκάζονται να επανασχεδιάσουν τη λειτουργία τους:

να περιορίσουν τη γραφειοκρατία, να μειώσουν τις άσκοπες συσκέψεις και να επενδύσουν σε ουσιαστική εργασία.

Αυτό εξηγεί γιατί, παρά τη μείωση των ωρών, τα αποτελέσματα παραμένουν σταθερά ή βελτιώνονται.

Με απλά λόγια: η τετραήμερη εργασία δεν είναι «λιγότερη δουλειά». Είναι λιγότερη σπατάλη χρόνου.

Τα οφέλη για τους εργαζόμενους: μια σιωπηλή επανάσταση

Τα ευρήματα των ερευνών συγκλίνουν σε ένα βασικό σημείο:

η ποιότητα ζωής των εργαζομένων βελτιώνεται δραστικά.

Η μείωση του χρόνου εργασίας συνδέεται με χαμηλότερα επίπεδα άγχους και εργασιακό burnout, καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία, καλύτερο ύπνο και λιγότερες απουσίες από τη δουλειά λόγω ασθένειας.

Δεν πρόκειται μόνο για υποκειμενική αίσθηση. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν σε ποσοστό περίπου 78% ότι αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι και ικανοποιημένοι.

Αυτό έχει και κοινωνικές προεκτάσεις: περισσότερος χρόνος για την οικογένεια, φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, προσωπική ανάπτυξη.

Σε μια εποχή όπου το εργασιακό burnout αναγνωρίζεται ως συστημικό πρόβλημα, η τετραήμερη εργασία λειτουργεί ως δομική απάντηση, όχι ως «παροχή».

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις: όταν η ευημερία γίνεται κέρδος

Το επιχείρημα ότι η μείωση ωρών θα πλήξει την οικονομία δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα.

Αντίθετα, οι επιχειρήσεις καταγράφουν:

μείωση του turnover, μικρότερα λειτουργικά κόστη (ενέργεια, εγκαταστάσεις), μεγαλύτερη προσέλκυση ταλέντων και λιγότερες αναρρωτικές άδειες.

Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι ότι στο 92% των περιπτώσεων τα έσοδα παραμένουν σταθερά ή αυξάνονται.

Η εξήγηση είναι απλή:

ένας εργαζόμενος που δεν είναι εξαντλημένος αποδίδει καλύτερα.

Κάτι που για χρόνια αγνοούσε (ή επέλεγε να αγνοεί) ένα μεγάλο μέρος της εργοδοσίας.

Πώς εφαρμόζεται: διαφορετικά μοντέλα για διαφορετικές οικονομίες

Η τετραήμερη εργασία δεν είναι ένα κοινό μοντέλο για όλες τις χώρες. Υπάρχουν τρία βασικά μοντέλα:

το 100:80:100, η συμπίεση του 40ώρου σε τέσσερις ημέρες και η συνολική μείωση ωρών (π.χ. 35–36 ώρες εβδομαδιαίως).

Η Ισλανδία αποτέλεσε τον πρωτοπόρο, με πιλοτικό πρόγραμμα σε 2.500 εργαζομένους του δημοσίου που οδήγησε σε μόνιμη αλλαγή για τη συντριπτική πλειονότητα του εργατικού δυναμικού που οδήγησε σε μια κοινωνία όπου σχεδόν το 86% των εργαζομένων έχει ήδη μειωμένο ωράριο ή σχετικό δικαίωμα.

Το Βέλγιο επέλεξε τη συμπίεση του 40ώρου σε τέσσερις ημέρες, δίνοντας παράλληλα το δικαίωμα αποσύνδεσης.

Στην Ιαπωνία, η υιοθέτηση του μοντέλου στο Τόκιο συνδέεται με κάτι πολύ πιο δραματικό: την αντιμετώπιση του φαινομένου karoshi, δηλαδή του θανάτου από υπερβολική εργασία.

Ακόμη και χώρες με έντονη εργασιακή κουλτούρα, όπως η Νότια Κορέα, πειραματίζονται με τη μείωση των ωρών, ανατρέποντας προηγούμενες προτάσεις για εξαντλητικές εβδομάδες 69 ωρών.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: δεν υπάρχει «ένα μοντέλο για όλους», αλλά υπάρχει μια κοινή κατεύθυνση.

Οι περιορισμοί: το δύσκολο τερέν της πραγματικής οικονομίας

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η εφαρμογή δεν είναι χωρίς εμπόδια.

Κλάδοι που απαιτούν φυσική παρουσία όπως ο τουρισμός, η υγεία, η εστίαση, οι μεταφορές, αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις φοβούνται ότι θα χρειαστεί να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος εντατικοποίησης, ιδιαίτερα όταν το 40ωρο συμπιέζεται σε τέσσερις ημέρες.

Ωστόσο, τα προβλήματα αυτά δεν οδηγούν σε εγκατάλειψη του μοντέλου διεθνώς. Αντίθετα, αντιμετωπίζονται ως ζητήματα προσαρμογής.

Η ελληνική πραγματικότητα: περισσότερη δουλειά, λιγότερη ζωή

Και εδώ η εικόνα αλλάζει δραματικά.

Ενώ η Ευρώπη κινείται προς τη μείωση των ωρών εργασίας, η Ελλάδα το 2024 επέλεξε να θεσμοθετήσει τη δυνατότητα εξαήμερης εργασίας σε συγκεκριμένους κλάδους, φτάνοντας έως και τις 48 ώρες την εβδομάδα.

Η επιλογή αυτή δεν είναι απλώς διαφορετική αναχρονιστική και αντίθετη με τη διεθνή τάση. Και γίνεται ακόμη πιο προβληματική αν συνδυαστεί με δύο βασικά δεδομένα:

τους χαμηλούς μισθούς και την μεγάλη ακρίβεια.

Ο Έλληνας εργαζόμενος καλείται να δουλεύει περισσότερο, για να καλύψει βασικές ανάγκες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούνται δεδομένες.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος:

περισσότερη εργασία που φέρνει εξάντληση, με αποτέλεσμα στην πορεία την χαμηλή παραγωγικότητα και φυσικά λόγω των χαμηλών μισθών και την ακρίβειας έρχεται και η ανάγκη για ακόμη περισσότερη εργασία με την αναζήτηση μιας δεύτερης δουλειάς.

Πολιτική και εργοδοσία: η άρνηση της πραγματικότητας

Η στάση της κυβέρνησης αποκαλύπτει μια βαθύτερη αντίληψη: ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βασίζεται στις πολλές ώρες και το χαμηλό κόστος εργασίας.

Πρόκειται για μια λογική που όχι μόνο δεν επιβεβαιώνεται από τα διεθνή δεδομένα, αλλά φαίνεται να οδηγεί σε αδιέξοδο.

Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο μέρος της εργοδοσίας παραμένει εγκλωβισμένο σε ένα μοντέλο ελέγχου και παρουσίας, αποφεύγοντας επενδύσεις σε οργάνωση, τεχνολογία και αποδοτικότητα.

Η επίκληση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που πράγματι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιείται συχνά ως άλλοθι για να μην αλλάξει τίποτα.

Όμως το ερώτημα παραμένει:

μπορεί μια οικονομία να γίνει πιο ανταγωνιστική δουλεύοντας περισσότερο και όχι πιο έξυπνα;

Κοινωνία εναντίον πραγματικότητας

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 66% των Ελλήνων εργαζομένων θεωρεί την τετραήμερη εργασία ιδανική λύση, ενώ 8 στους 10 βιώνουν έντονο εργασιακό στρες.

Η κοινωνία φαίνεται να έχει ήδη καταλήξει.

Αυτό που λείπει είναι η πολιτική βούληση και η εργοδοτική προσαρμογή.

Η τετραήμερη εργασία δεν είναι απλώς ένα εργασιακό μοντέλο. Είναι μια επιλογή για το πώς οργανώνεται η οικονομία και η κοινωνία.

Σε διεθνές επίπεδο, τα δεδομένα δείχνουν ότι μπορεί να λειτουργήσει και μάλιστα καλύτερα από το παραδοσιακό μοντέλο.

Στην Ελλάδα, η επιλογή να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση δεν είναι ουδέτερη.

Είναι μια επιλογή που διατηρεί χαμηλή την παραγωγικότητα, πιέζει τους εργαζόμενους και περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Και όσο αυτή η επιλογή παραμένει, η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται σε μια ιδιότυπη αντίφαση:

να δουλεύουν περισσότεροι οι πολλοί χωρίς οικονομική ανταπόδοση και να βγάζουν περισσότερα οι λίγοι που καρπώνονται τον «ιδρώτα» των πρώτων.