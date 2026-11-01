Με αδιάκοπες περιοδείες στην περιφέρεια και στοχευμένες παρεμβάσεις στις γειτονιές της πρωτεύουσας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, αναλαμβάνει προσωπικά το βάρος της προεκλογικής καμπάνιας.

Βασική του επιδίωξη είναι να «οργώσει» τη χώρα, μετατρέποντας την άμεση ανθρώπινη επαφή σε ισχυρή πολιτική δυναμική για την ΕΛ.Α.Σ. Μέσα από επαφές με εργαζομένους, παραγωγούς και ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρείται να διευρυνθεί η κοινωνική εμβέλεια του εγχειρήματος.

Το στοίχημα είναι υψηλών απαιτήσεων: η ευρεία αναγνωρισιμότητα του επικεφαλής καλείται να μετουσιωθεί σε ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης με το νέο πολιτικό σχήμα, δοκιμαζόμενη στον ζωντανό διάλογο με τους πολίτες, εκεί όπου τα γενικά πολιτικά μηνύματα συγκρούονται με τα καθημερινά προβλήματα και τα πιεστικά ερωτήματα.

Σταθερός ρυθμός με μία περιφέρεια κάθε εβδομάδα

Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό καθορίστηκε από τη διευρυμένη Πολιτική Επιτροπή του κόμματος. Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιεί εξορμήσεις σε διαφορετική περιφέρεια κάθε εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα.

Την αρχή έκανε η περιοδεία στην Κρήτη, ενώ ακολούθησε η διήμερη παρουσία του στη Θεσσαλία στις 19 και 20 Οκτωβρίου, εγκαινιάζοντας έναν διαρκή κύκλο επαφών με τις τοπικές κοινωνίες.

Το περιεχόμενο κάθε σταθμού προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου: στην Ηλεία αναδείχθηκε το αδιέξοδο του πρωτογενούς τομέα μέσα από συναντήσεις με αγρότες και κτηνοτρόφους, ενώ στη Θεσσαλία οι τοποθετήσεις επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση των πλημμυροπαθών και στην επιτακτική ανάγκη κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.

Η οργανωτική συγκρότηση στις γειτονιές της Αθήνας

Στην Αττική, η εξόρμηση συνδέεται άμεσα με τη συγκρότηση των κομματικών δικτύων. Στη συνεδρίαση των Συντονιστικών Επιτροπών στις 6 Οκτωβρίου, ο επικεφαλής της Συμπαράταξης έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαρκή φυσική παρουσία στα αστικά κέντρα, στις συνοικίες, στους χώρους εργασίας και στις πλατείες.

Η κατεύθυνση αυτή αποτυπώθηκε στην πράξη με την πρώτη μαζική εκδήλωση μελών και φίλων της ΕΛ.Α.Σ. στην Ηλιούπολη.

Περιφέρεια και Αθήνα συγκροτούν δύο όψεις του ίδιου σχεδιασμού: ο Τσίπρας επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση σε νέα κοινωνικά ακροατήρια, ενώ οι τοπικές επιτροπές καλούνται να διατηρήσουν τη σύνδεση αυτή ζωντανή και μετά την αναχώρησή του, μετατρέποντας τη συμμετοχή σε προγραμματικές διεκδικήσεις.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης στη Μεσσηνία

Ο κύκλος των περιοδειών συνεχίζεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου με κεντρικό σταθμό την Καλαμάτα. Το πρόγραμμα ξεκινά στις 13:00 με επίσκεψη στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα συνομιλήσει με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό στο αμφιθέατρο του ιδρύματος.

Το απόγευμα, στις 18:00, θα μεταβεί στα νέα γραφεία της ΕΛ.Α.Σ. στην Καλαμάτα για συνάντηση εργασίας με το Συντονιστικό του Νομού. Αμέσως μετά, θα έχει ανοιχτή συζήτηση με μέλη και υποστηρικτές της Συμπαράταξης Μεσσηνίας, απευθύνοντας χαιρετισμό στην αίθουσα του ξενοδοχείου REX. Η περιοδεία στον νομό θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη του προέδρου στον περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό Best.