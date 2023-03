ΥΠΕΞ: Χαιρετίζουμε τη συμφωνία για εξομάλυνση των σχέσεων Βελιγραδίου-Πρίστινας

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία που επετεύχθη σχετικά με το παράρτημα εφαρμογής της συμφωνίας για την πορεία προς την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ Βελιγραδίου και Πρίστινας», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

Το υπουργείο Εξωτερικών συνεχάρη τον Ύπατο Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζοζέπ Μπορέλ και τον ειδικό εντεταλμένο της ΕΕ για τον διάλογο Βελιγραδίου - Πρίστινας Μίροσλαβ Λάιτσακ για τις συνεχείς προσπάθειες.

«Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια», καταλήγει.

We welcome the agreement reached on the Implementation Annex of the Agreement on the path to normalisation of relations b/w Belgrade & Pristina



Congratulations to EU HRVP @JosepBorrellF & EUSR @MiroslavLajcak for the continuous efforts