«Ούτε τέθηκε θέμα απειλής, ούτε θα επιτρέπαμε να συμβεί κάτι τέτοιο»: Αυτή ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών τη Δευτέρα (28/9).

Ο κ. Μαρινάκης δέχθηκε πληθώρα ερωτήσεων σχετικά με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο εμπλέκει την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε «θερμό επεισόδιο» με τον Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου.

Το δημοσίευμα και ο αμφιλεγόμενος διάλογος

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας —το οποίο φέρει την υπογραφή τεσσάρων δημοσιογράφων— η Αμερικανίδα πρέσβης φέρεται να προωθεί με προνομιακό τρόπο συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα για την προμήθεια LNG στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Παράλληλα, το δημοσίευμα επικαλείται μαρτυρίες από δείπνο του Μαρτίου στην Αθήνα, υποστηρίζοντας πως η κ. Γκίλφοϊλ, αναφερόμενη στην πολιτική κατάσταση στη Ρουμανία, διεμήνυσε στους παρευρισκόμενους πως οι ΗΠΑ έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν κυβερνητικές αλλαγές σε οποιαδήποτε χώρα. Σύμφωνα πάντα με την WSJ, ο κ. Παπασταύρου αντέδρασε άμεσα, τονίζοντας πως η ελληνική κυβέρνηση είναι δημοκρατικά εκλεγμένη από τον λαό.

Η κάλυψη από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Στο πιεστικό πρέσινγκ των δημοσιογράφων για το αν ειλικρινά ειπώθηκαν οι συγκεκριμένες κουβέντες, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει μεμονωμένες φράσεις, επιλέγοντας να επαναλάβει τη γενική τοποθέτηση ότι δεν υπήρξε καμία μορφή εκβιασμού ή απειλής προς την Αθήνα.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης στάθηκε στο υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς τες «πιο ισχυρές από ποτέ». Υπογράμμισε τη σημασία της χώρας ως στρατηγικού κόμβου για την ενέργεια, φέρνοντας ως παράδειγμα τις επενδυτικές κινήσεις των κολοσσών ExxonMobil και Chevron, αλλά και τις επικείμενες γεωτρήσεις στο Ιόνιο, έπειτα από πέντε δεκαετίες.

Ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης έκανε ειδική μνεία στον Κάθετο Διάδρομο, σημειώνοντας πως στόχος της χώρας είναι η γεωπολιτική της ενδυνάμωση και όχι η συμμετοχή σε επιχειρηματικές διαμάχες. Κατέληξε υπογραμμίζοντας πως δεν ασκείται κανένα είδος πολιτικής πίεσης για την αμερικανική αγορά φυσικού αερίου, ενώ οι διακρατικές συμφωνίες που υπογράφονται αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τη σταθερότητα της περιοχής.