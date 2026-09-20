Συγγενείς, φίλοι, συνοδοιπόροι και πλήθος κόσμου αποχαιρετούν σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, τη Μαργαρίτα Παπανδρέου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της οικογένειας, η πολιτική της κηδεία θα τελεστεί στις 11:00 το πρωί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μαργαρίτα Τσαντ-Παπανδρέου άφησε την τελευταία της πνοή την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, πλήρης ημερών, σε ηλικία 103 ετών, κλείνοντας έναν τεράστιο κύκλο έντονης παρουσίας στη δημόσια ζωή της χώρας. Αμερικανίδα στην καταγωγή, αλλά απόλυτα Ελληνίδα μέσα από την κοινωνική και πολιτική της δράση, συμπορεύτηκε για σχεδόν 40 χρόνια με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Γιώργο, τον Νίκο, τη Σοφία και τον Αντρίκο.

Το στίγμα της, ωστόσο, στην Ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας δεν περιορίστηκε στον ρόλο της ως «σύζυγος του Ανδρέα». Αναδείχθηκε σε μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες του γυναικείου κινήματος, αφήνοντας πίσω της πλούσια παρακαταθήκη ως συγγραφέας και ακτιβίστρια. Χάραξε μια απολύτως αυτόνομη διαδρομή, θέτοντας σταθερά στο επίκεντρο των αγώνων της την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και το ιδεώδες της ειρήνης.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου της και πρώην πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών.

Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.

Η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο, την Κυριακή 20/9, στις 11:00».