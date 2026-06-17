Για «κραυγαλέες ενδείξεις» που αφορούν σε ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ύψους 220 εκατ. ευρώ από το δικηγορικό γραφείο του τέως Προέδρου της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, κατά την περίοδο που εκείνος ασκούσε προεδρικά καθήκοντα, κάνει λόγο το πόρισμα της κυπριακής Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Στην πραγματικότητα το πόρισμα της Αρχής ανοίγει ξανά μία έρευνα του 2019, η οποία είχε γίνει μετά από διεθνές δημοσίευμα που αφορούσε –μεταξύ άλλων- το ξέπλυμα από το γραφείο Αναστασιάδη. Η έρευνα εκείνη είχε διεξαχθεί από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ), χωρίς να εντοπιστεί κάτι παράνομο. Η υπόθεση τότε είχε κλείσει με τον Γενικό Εισαγγελέα να υιοθετεί τα αποτελέσματα των ερευνών της Μονάδας.

Τώρα, όμως, στο Πόρισμα της Αρχής όχι μόνο γίνονται αναφορές για «κραυγαλέες ενδείξεις» περί ξεπλύματος, αλλά τίθενται αναλυτικά στο στόχαστρο η χειρισμοί της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, που διαφαίνεται ότι συμμετείχε σε… συγκάλυψη η ίδια.

Την ίδια ώρα η Κύπρος εξακολουθεί να συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις του Πορίσματος της Αρχής, η οποία ερεύνησε υποθέσεις διαφθοράς του Νίκου Αναστασιάδη που είχε καταγγείλει στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης, και που οδηγεί σε σειρά διώξεων για διάφορα αδικήματα τον τέως πρόεδρο.

Την ίδια ώρα, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Σάββας Αγγελίδης, δήλωσαν την αποχή τους από κάθε αξιολόγηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Πόρισμα της Αρχής, γεγονός που καταμαρτυρά ότι δεν θέλουν να πιάσουν -γιατί άραγε- την «καυτή πατάτα» των διώξεων.

Η υπόθεση με τα 220 εκατ. ευρώ

Στις 14 Αυγούστου 2019, η Δημοσιογραφική Πλατφόρμα Κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς (OCCRP), δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Τα τραπεζικά αρχεία συνδέουν τον Πρόεδρο της Κύπρου με το Troika Laundromat».

Στο δημοσίευμα αυτό περιλαμβάνονταν ισχυρισμοί ότι η Δικηγορική Εταιρεία του τέως Προέδρου της Κύπρου, «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι», διευκόλυνε τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διακινώντας εκατομμύρια δολάρια μεταξύ εταιρειών-κέλυφος (shell companies) και ότι λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής στις τράπεζες για πελάτες υψηλού κινδύνου.

Αμέσως μετά το εν λόγω δημοσίευμα ο τέως Προέδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ν. Αναστασιάδης, ο οποίος κατά τον επίμαχο χρόνο κατείχε το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, προέβη σε δημόσιες δηλώσεις ότι, από την εκλογή του ως Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τον Ιούνιο του 1997 ήταν «σιωπηλός μέτοχος», χωρίς καμία εμπλοκή στο δικηγορικό του γραφείο.

Εντούτοις, αποδεικτικά στοιχεία δείχνουν ότι μέχρι την παραίτησή του ως γενικού συνεταίρου στις 26/02/2013, διατηρούσε ενεργό ρόλο στο δικηγορικό γραφείο και τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων αυτού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με επίσημα έγγραφα, κατά την εγγραφή της εταιρείας «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι» το 2001, εκείνος κατείχε τη θέση του Γενικού Συνεταίρου και σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, είχε την εξουσιοδότηση να διαχειρίζεται τα θέματα της Εταιρείας είτε μόνος του, είτε μαζί με τον κ. Στάθη Λέμη ή μαζί με τον Φάνο Φιλίππου.

Ακολούθως, ο Αναστασιάδης, ενώ κατείχε το αξίωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, απηύθυνε δημόσια έκκληση προς τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟ.Κ.Α.Σ), να διερευνήσει τους ισχυρισμούς της OCCRP.

«Η χρήση του προεδρικού αξιώματος προς επηρεασμό ζητήματος που άπτεται άμεσα των προσωπικών συμφερόντων και συγκεκριμένα η υποκίνηση του πορίσματος από τη ΜΟ.Κ.Α.Σ, υπό περιστάσεις οι οποίες αύξησαν ουσιαστικά την πίεση για ανάληψη επίσημης δράσης εκ μέρους των αρμοδίων Αρχών, εγείρει σοβαρές ανησυχίες για αυθαίρετη θεσμική παρέμβαση, ακατάλληλη χρήση πολιτικής/εκτελεστικής επιρροής και κατάχρηση εξουσίας» αναφέρει το πόρισμα.

Η Εύα Ρωσσίδου-Παπακυριακού, Επικεφαλής της ΜΟ.Κ.Α.Σ κατά τον κρίσιμο χρόνο, διηύθυνε την έρευνα για το Δικηγορικό Γραφείο Αναστασιάδη και ισχυρίστηκε ότι ενήργησε αυτεπάγγελτα ως προς την απόφαση διεξαγωγής της έρευνας, βάσει της δημοσίευσης από τη Δημοσιογραφική Πλατφόρμα κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Διαφθοράς OCCRP.

Ενώ η ΜΟ.Κ.Α.Σ είχε ήδη λάβει επίσημη παραπομπή από ελεγκτικό οίκο σχετικά με τις ακριβείς συναλλαγές που αναφέρονταν στο δημοσίευμα, οκτώ ημέρες πριν τη δημόσια έκκληση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, στη ΜΟ.Κ.Α.Σ, για διεξαγωγή έρευνας, δεν προέβη σε καμία ενέργεια μέχρις ότου ο τέως Προέδρος της Δημοκρατίας, Αναστασιάδης, ζήτησε δημοσίως διερεύνηση.

Η κα. Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού αρνήθηκε οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή, υποστηρίζοντας ότι ξεκίνησε την έρευνα αυτεπάγγελτα μετά την ανάγνωση του δημοσιεύματος του OCCRP. Ενώ τα πορίσματα της ΜΟ.Κ.Α.Σ γενικά δεν δημοσιεύονται, η εκείνη εξέδωσε δημόσια ανακοίνωση με ημερομηνία 20 Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με το αποτέλεσμα από τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας, δηλώνοντας ότι δεν προέκυψε «τίποτα κατακριτέο», απαλλάσσοντας τον τέως Πρόεδρο και την Δικηγορική Εταιρεία.

Ως προς τα παραπάνω το πόρισμα αναφέρει ότι «ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, τα αρχεία συναλλαγών παρουσίαζαν κραυγαλέες ενδείξεις για ξέπλυμα παράνομου χρήματος, όπως εικονικές οντότητες-κέλυφος που ήταν εγγεγραμμένες στην Καραϊβική και δρομολογούσαν συναλλαγές ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ μέσω χωρών υψηλού κινδύνου, καθώς και ενδοεταιρικές χρηματοδότησεις, όπως η μετακίνηση κεφαλαίων μέσω εισφορών μετοχικού κεφαλαίου και δανείων σε συνδεδεμένα μέρη, όπως και η τροποποίηση σημαντικών δανείων με 0% επιτόκιο. Οι ενέργειες αυτές δύναται να αποτελούν μηχανισμούς ικανούς να συσκοτίσουν παράνομες συναλλαγές, οι οποίες παρόλα αυτά αγνοήθηκαν από τη ΜΟ.Κ.Α.Σ κατά την διεξαγωγή της έρευνας».

O Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος είχε την αρμοδιότητα αναφορικά με την υιοθέτηση ή απόρριψη του πoρίσματος της ΜΟ.Κ.Α.Σ συμφώνησε με αυτό.

Το πόρισμα καταλήγει ότι οι Λειτουργοί Επιθεώρησης «από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς».