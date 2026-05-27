Από το βράδυ της Τρίτης (26/5), τέθηκε σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» (ΕΛ.Α.Σ.), της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας που ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας.

Η σχετική διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ιστότοπου myelas.gr.

Η ιστοσελίδα ενεργοποιήθηκε αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα, η οποία έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Θησείου.

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται καλούνται να συνυπογράψουν ηλεκτρονικά την Ιδρυτική Διακήρυξη, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημιουργία της πολιτικής βάσης του νέου σχήματος.

