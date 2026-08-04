Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής, Δημήτρης Ξανθάκης.

Μετρώντας πάνω από σαράντα χρόνια διαδρομής στο ελληνικό πεντάγραμμο, ο Δημήτρης Ξανθάκης υπήρξε ένας από τους πιο πιστούς υπηρέτες του αυθεντικού λαϊκού τραγουδιού. Η ιδιαίτερη χροιά της φωνής του και η συνέπεια στις ερμηνείες του, τον καθιέρωσαν στη συνείδηση του κόσμου, με πολλούς να τον κατατάσσουν στους σπουδαιότερους συνεχιστές της σχολής του Στέλιου Καζαντζίδη.

Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε ο γιος του, Βασίλης, μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας για την ημέρα και τον τόπο της εξοδίου ακολουθίας:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα Δημήτρη Ξανθάκη που έφυγε από την ζωή σήμερα 2 Αυγούστου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στις 11:00π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου. Θα ακολουθήσει η ταφή στα Διγελιώτικα Αιγίου.”, ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο γιος του, Βασίλης.

Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε το 1944 στον Πειραιά και έγινε επαγγελματίας τραγουδιστής το 1962, οπότε έγραψε και τον πρώτο του δίσκο που περιείχε 3 τραγούδια σε δική του μουσική.

Έκανε μια διαδρομή 40 ετών στο κλασικό λαϊκό τραγούδι, ξεχωρίζοντας για την σταθερότητα της φωνής του. Θεωρήθηκε κορυφαίος ερμηνευτής της “σχολής” Καζαντζίδη.

Έχει ερμηνεύσει κομμάτια όπως τα “Μια λεπτομέρεια”, “Δεν είσαι αγάπη”, “Το ένα ποτήρι πάνω στ’ άλλο”, ενώ κυκλοφόρησε και τη συλλογή “Εγώ Μπεκρής – 36 Επιτυχίες».

Πηγή: thestival