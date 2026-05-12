Η Λίλυ Παπαγιάννη υπήρξε μια από τις πιο αρχοντικές και γοητευτικές παρουσίες του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης.

Με κομψότητα, λεπτότητα και σπάνια εκφραστική δύναμη, άφησε πίσω της μια καλλιτεχνική πορεία που παραμένει ζωντανή στη μνήμη του κοινού.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 11 χρόνων από τον θάνατό της (12 Μαΐου 2015), ας θυμηθούμε τις πιο σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής της πορείας.»

Το ευρύ κοινό τη θυμάται έντονα μέσα από την ταινία «Δεσποινίς Διευθυντής», όπου η χαρακτηριστική σκηνή με το «Αθηνάαααα» της Τζένης Καρέζη έγινε μία από τις πιο αγαπημένες ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου. Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία της αποτέλεσε και η συμμετοχή της στην ταινία «Η Εκδρομή» του Τάκη Κανελλόπουλου, όπου η ερμηνεία της τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1966.

Γεννημένη στην Αθήνα το 1935, σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης και γρήγορα ξεχώρισε για το ταλέντο της. Συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους, ενώ το 1965 ίδρυσε μαζί με τον σύζυγό της Ανδρέας Φιλιππίδης το δικό τους θεατρικό σχήμα. Οι δύο τους έζησαν μια βαθιά δεμένη προσωπική και καλλιτεχνική ζωή από το 1957 έως τον θάνατό του το 1989.

Σημαντική υπήρξε και η πορεία της στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, καθώς και η συνεργασία της με το Εθνικό Θέατρο από το 1982 έως το 1988. Παράλληλα, συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίου δράματος με τον θίασο του Δημήτρη Ποταμίτη, ενώ εμφανίστηκε και σε τηλεοπτικές θεατρικές παραγωγές, αφήνοντας πάντα το προσωπικό της στίγμα.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο της το 1959 στην ταινία «Νταντά με το Ζόρι», δίπλα στον Μίμη Φωτόπουλο και τη Γεωργία Βασιλειάδου.

Ακολούθησαν συμμετοχές σε ταινίες όπως «Η χαρτοπαίχτρα», «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» και «Μια τρελή τρελή οικογένεια», μέσα από τις οποίες ανέδειξε τη φινέτσα και το υποκριτικό της χάρισμα.

Συμπρωταγωνίστησε με σπουδαία ονόματα του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, όπως η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Μάρω Κοντού, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, καθώς και η αγαπημένη της φίλη Δέσπω Διαμαντίδου.

Μετά τον θάνατο του συζύγου της αποσύρθηκε σταδιακά από την υποκριτική και τη δημόσια ζωή, επιλέγοντας τη σιωπή και την απομόνωση, κλείνοντας έναν κύκλο ζωής αφιερωμένο στην τέχνη και τη διακριτική αξιοπρέπεια.

Η Λίλυ Παπαγιάννη, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, πέθανε στις 12 Μαΐου 2015, σε ηλικία 80 ετών.