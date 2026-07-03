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Το τελευταίο «αντίο» είπαν σήμερα (3/7), συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον ηθοποιό Μιχάλη Μόσιο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 79 ετών.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε ευρέως γνωστός και αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του «Ταμτάκου», ενώ κατά τη διάρκεια της πολυετούς καριέρας του συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο γιος του, την Τετάρτη (1/7), μέσω μιας συγκινητικής ανάρτησης στο Facebook.

Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Κοιμητήριο Βύρωνα.

Ο γιος του Γιάννης, ντυμένος στα μαύρα συνόδευε τον πατέρα του στην τελευταία του κατοικία.

Παρόντες στο τελευταίο αντίο ήταν, μεταξύ άλλων, οι Σπύρος Μπιμπίλας, Χρήστος Φωτίδης και Βασίλης Καμίτσης.

Η συγκινητική ανάρτηση του γιου του