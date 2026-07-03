Kλιμακώνεται η ένταση στα μέτωπα της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τις εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις να κοστίζουν τη ζωή σε πολίτες και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές που εξέδωσαν οι αρχές των δύο χωρών, οι τελευταίες επιθέσεις της Μόσχας σε ουκρανικά εδάφη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε άτομα. Την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Κιέβου απάντησαν με πλήγματα που κατευθύνθηκαν τόσο προς τη ρωσική επικράτεια όσο και προς εδάφη που τελούν υπό ρωσικό έλεγχο, με τον απολογισμό εκεί να φτάνει τους δέκα νεκρούς.

Η νέα αυτή αιματηρή τροπή έρχεται ως συνέχεια των σφοδρών επιδρομών της προηγούμενης ημέρας, κατά την οποία η ουκρανική πρωτεύουσα βρέθηκε στο στόχαστρο μιας μαζικής ρωσικής επιχείρησης με τη χρήση πυραύλων και drones.

Εκείνη η επίθεση, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα το Κίεβο, αποδείχθηκε ιδιαίτερα καταστροφική, αφήνοντας πίσω της τουλάχιστον 30 νεκρούς και περίπου 100 τραυματίες, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω όξυνση των εχθροπραξιών των τελευταίων ωρών.

Πλήγμα του Κιέβου σε αγορά του Τοκμάκ, στην ουκρανική περιφέρεια της Ζαπορίζια (νότια) που είναι υπό τον έλεγχο της Μόσχας, προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό 18 άλλων, δήλωσε σήμερα ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Γεβγκένι Μπαλίτσκι. Νωρίτερα, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι τα νυχτερινά ουκρανικά πλήγματα είχαν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην περιφέρεια αυτή.

Ουκρανικά πλήγματα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή προκάλεσαν επίσης τον θάνατο δύο ανθρώπων στις ρωσικές περιφέρειες του Μπέλγκοροντ και του Μπριάνσκ, που είναι στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το Κίεβο έχει εντείνει τα πλήγματά του κατά της Ρωσίας και των κατεχόμενων εδαφών, που τα χαρακτηρίζει αντίποινα για τους σχεδόν καθημερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη της εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Ρωσικά νυχτερινά πλήγματα στην περιφέρεια Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, στοίχισαν τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους στο Ρόμνι, όπου ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυκατοικία, όπως δήλωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Χριχόροφ.

«Δύο γυναίκες, ένας ηλικιωμένος άνδρας και ένα παιδί –ένα κορίτσι που δεν ήταν ούτε δύο ετών— σκοτώθηκαν» και τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, δήλωσε ο ίδιος.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε άλλοι τραυματίστηκαν από χθες βράδυ έως σήμερα στο Κρίβι Ριχ, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Χάνζα, κυβερνήτη της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ όπου βρίσκεται η πόλη αυτή.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης, 13 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια αυτή, που είχαν στόχο, μεταξύ άλλων, ένα εργοστάσιο, κτίρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, διαμερίσματα και πρατήρια καυσίμων.

Μετά τα μαζικά πλήγματα με στόχο την ουκρανική πρωτεύουσα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη, το Κίεβο υποσχέθηκε να ανταπαντήσει στη Μόσχα, η οποία ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει τις επιθέσεις της.