H Rihanna κυκλοφορεί το νέο τραγούδι «Born Again» για την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever»

Το παγκόσμιο icon, ακτιβίστρια, σχεδιάστρια, επιχειρηματίας και top καλλιτέχνιδα ψηφιακών πωλήσεων, η Rihanna, η οποία επέστρεψε έπειτα από 6 χρόνια με το νέο solo τραγούδι «Lift Me Up», το lead track από τo soundtrack album «Black Panther: Wakanda Forever - Music From and Inspired By» κυκλοφορεί τώρα το νέο της τραγούδι «Born Again».

Το «Born Again» είναι το δεύτερο τραγούδι της Rihanna για την ταινία «Black Panther: Wakanda Forever».



To «Born Again» είναι μια mid – tempo μπαλάντα που αναδεικνύει την ξεχωριστή χροιά της φωνής της Rihanna με τη συνοδεία ενός πιάνου και εγχόρδων οργάνων.

Δείτε το βίντεο:

Το “Lift Me Up” συνοδεύεται από το εντυπωσιακό και ατμοσφαιρικό music video του:

Εκτός από το “Lift Me Up”και το «Born Again» της Rihanna, το soundtrack της ταινίας «Black Panther: Wakanda Forever» περιέχει επίσης τραγούδια από τους Tems (« No Woman, No Cry»), Stormzy (« Ιnterlude»), Fireboy DmL («Coming Back for You»), CKay και PinkPantheress («Αnya Mmiri»), Burna Boy («Alone») και άλλους.

Η ταινία «Black Panther: Wakanda Forever» προβάλλεται στους ελληνικούς κινηματογράφους από τις 10 Νοεμβρίου.