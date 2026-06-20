Ένας εμβληματικός, ανοιχτός χώρος στην καρδιά της Αθήνας αναγεννάται. Το φετινό καλοκαίρι, το Αίθριο της Στοάς Αρσακείου μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, φιλοξενώντας πάνω από 40 ημέρες εκδηλώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλοκαίρι στο Αίθριο» από τη Στοά Culture.

Το ποδαρικό σε αυτό το νέο εγχείρημα δεν θα μπορούσε να γίνει από άλλον πέρα από το ιστορικό Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, το οποίο «ανεβαίνει» από το Υπόγειο στο Αίθριο για να συνδέσει το πολύτιμο παρελθόν με το μέλλον της πόλης.

Η παράσταση: Μια Οδύσσεια από την πλευρά των γυναικών

Από τις 29 Ιουνίου και κάθε Δευτέρα στις 21:00, η site-specific παράσταση «Πηνελόπες και Πηνελοπιάδες – The Loom», σε σκηνοθεσία της Μαριάννας Κάλμπαρη, έρχεται να αφηγηθεί την ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ: την Οδύσσεια κάθε γυναίκας, του χτες και του σήμερα.

Στο επίκεντρο της σκηνής δεσπόζει ένας παραδοσιακός αργαλειός (της Φοίβης Βλάσση), ο οποίος χρησιμοποιείται ως ζωντανό μουσικό όργανο. Κάθε χτύπος της σαΐτας ξετυλίγει το ομηρικό έπος, πλέκοντάς το με πρωτότυπα κείμενα, κίνηση και σύγχρονα ενδύματα. Η παράσταση μιλά για τον κοινωνικό έλεγχο και τα ασφυκτικά πρότυπα, δίνοντας φωνή ακόμη και στις δώδεκα ανώνυμες δούλες της Οδύσσειας που θυσιάστηκαν για την «τιμή» του ανδρικού κόσμου.

«Από όπου θες λοιπόν, μούσα, ξεκίνα σήμερα την ιστορία.

Γιατί πάρα πολλά ακούμε αιώνες τώρα για τις Οδύσσειες των γενναίων ανδρών,

και τόσο λίγα για τις Πηνελοπιάδες των σιωπηλών γυναικών.»

Ένα πλέγμα τεχνών και συνεργασιών

Η παράσταση αποτελεί μια πολυδιάστατη σύμπραξη:

Η Μαριάννα Κάλμπαρη αναλαμβάνει τον ρόλο μιας σύγχρονης ραψωδού. Η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όρια και τους επιβεβλημένους ρόλους.

Το ελληνικό cultural fashion brand ’ergon της Μαριέττας Καρπαθίου (που αποκτά επίσης τη δική του στέγη στη Στοά) επαναπροσδιορίζει το ύφασμα ως φορέα μνήμης και πολιτισμού.

Συντελεστές

Κείμενο, Σκηνοθεσία, Λόγος: Μαριάννα Κάλμπαρη

Ζωντανή μουσική, Τραγούδι, Ηχητικός σχεδιασμός, Αργαλειός: Φοίβη Βλάσση

Χρογραφία,Ακροβασία και Ακορντεόν: Χριστίνα Σουγιουλτζή

Garment & Visual collaboration: Μαριέττα Καρπαθίου / ’ergon

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Συνεργασία στη σκηνοθεσία – Σκηνογραφική επιμέλεια: Άγγελος Μπούρας

’ergon project team: Νεφέλη Λιτσάκη, Ελένη Παλαφούτα, Ξένια Τσιαμαντά

Φωτογραφίες: Αντωνίνα Ανδρεαδάκη – Μακιγιάζ: Αγγελική Κασανάκη

Μια συμπαραγωγή του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και της ΣΤΟΑΣ Culture, με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες Παράστασης

Πρεμιέρα: Δευτέρα 29 Ιουνίου

Παραστάσεις: Κάθε Δευτέρα στις 21:00 (Με αγγλικούς υπέρτιτλους από 6 Ιουλίου)

Χώρος: ΣΤΟΑ Culture (Αίθριο Στοάς Αρσακείου, είσοδος από Πεσμαζόγλου 5)

Τιμές Εισιτηρίων: 18€ γενική είσοδος, 15€ μειωμένο, 5€ ατέλεια

Προπώληση εισιτηρίων: More.com