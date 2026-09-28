Η παιδική-εφηβική θεατρική σκηνή της Γιούλης Ηλιοπούλου έρχεται στα Village Cinemas.

Η φετινή θεατρική σεζόν σηματοδοτεί μια σημαντική νέα συνεργασία της Τεχνοδρόμιο – Γιούλης Ηλιοπούλου με τα Village Cinemas, δημιουργώντας μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Οι μεγάλες επιτυχίες της παιδικής-εφηβικής θεατρικής σκηνής της Γιούλης Ηλιοπούλου, καθώς και οι νέες παραγωγές που ετοιμάζονται, παρουσιάζονται πλέον στις υπερσύγχρονες και πολυτελείς αίθουσες των Village Cinemas, προσφέροντας στο κοινό ένα μοναδικό συνδυασμό θεάτρου και σύγχρονης τεχνολογίας.

Η συνεργασία αυτή εγκαινιάζει ένα μεγάλο θεατρικό φεστιβάλ ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας, με παραγωγές που απευθύνονται σε παιδιά, εφήβους, σχολεία αλλά και ολόκληρη την οικογένεια.

Η αυλαία ανοίγει με τον «Όλιβερ Τουίστ»

Πρώτος σταθμός αυτής της σημαντικής συνεργασίας είναι η μεγάλη επιτυχία «ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ», η οποία επιστρέφει για 5η χρονιά, σε μια εντυπωσιακή θεατρική παραγωγή.

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas στο Μαρούσι, με τον μοναδικό Στράτο Τζώρτζογλου στον ρόλο του Φέιγκιν.

Η παράσταση θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου για το κοινό, ενώ τις καθημερινές θα πραγματοποιούνται παραστάσεις για σχολεία.

Τον Δεκέμβριο, η παραγωγή αναμένεται να ταξιδέψει και στα Village Cinemas των μεγάλων πόλεων σε όλη την Ελλάδα, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερα παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Μια υπερπαραγωγή βασισμένη στο διαχρονικό έργο του Καρόλου Ντίκενς

Ο «Όλιβερ Τουίστ» του Καρόλου Ντίκενς μεταφέρεται στη σκηνή σε μια μεγάλη παραγωγή με πολυμελή θίασο και 30 ρόλους, εντυπωσιακά σκηνικά, κοστούμια εποχής και σύγχρονα art videos.

Η ιστορία φωτίζει ένα ζήτημα που παραμένει διαχρονικά επίκαιρο: την εκμετάλλευση και κακοποίηση των ανηλίκων, μέσα από την περιπέτεια ενός παιδιού που, παρά τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες, αγωνίζεται να διεκδικήσει μια καλύτερη ζωή.

Ο μικρός Όλιβερ μεγαλώνει σε ένα άθλιο ορφανοτροφείο, κάτω από τραγικές συνθήκες. Σε ηλικία μόλις 12 ετών στέλνεται να εργαστεί σε ένα γραφείο τελετών, όπου κοιμάται σε μια αποθήκη και τρέφεται με αποφάγια.

Ύστερα από τη βίαιη συμπεριφορά και τις συνεχείς προσβολές που δέχεται, αποφασίζει να δραπετεύσει μέσα στη νύχτα. Μετά από ένα δύσκολο ταξίδι μέσα στο κρύο και το χιόνι, φτάνει στο Λονδίνο.

Εκεί πέφτει στα χέρια του Φέιγκιν, ενός αδίστακτου κακοποιού που εκμεταλλεύεται μια ομάδα ορφανών ανηλίκων, τους οποίους χρησιμοποιεί για να κλέβουν πορτοφόλια και πολύτιμα αντικείμενα στους δρόμους.

Ο Όλιβερ βρίσκεται, χωρίς να το καταλάβει, μέσα σε αυτή τη συμμορία. Σύντομα καλείται να επιλέξει αν θα ακολουθήσει τον δρόμο της παρανομίας ή αν θα παλέψει για να δημιουργήσει μια ζωή βασισμένη στην εντιμότητα και την αξιοπρέπεια.

Ο Όλιβερ μάς δίνει ένα σημαντικό μάθημα ζωής: παρά τα βάσανα και τις αδικίες που βιώνει, επιλέγει τον δρόμο της αρετής και της αξιοπρέπειας και τελικά δικαιώνεται.

Μια ιστορία για την παιδική ηλικία, την αδικία και την εκμετάλλευση, αλλά ταυτόχρονα για την ελπίδα, τη μόρφωση, την αξιοπρέπεια και τη δύναμη του ανθρώπου να αλλάξει τη ζωή του.

Συντελεστές

Θεατρική μεταφορά – Σκηνοθεσία: Γιούλη Ηλιοπούλου

Σκηνικά: Μιχάλης Σδούγκος

Μουσική επένδυση: Κριστέλ Καπερώνη

Κοστούμια: Τζούλια Μάρκο

Art videos: Λεωνίδας Φουντούλης

Φωτισμοί: Λάμπρος Σουνδιάς

Hair styling: Νίκος Ζήσης

Ειδικές κατασκευές: Θοδωρής Τσιμπλάκης

Διεύθυνση παραγωγής: Αντώνης Μαρκογιάννης

Παραγωγή: ΤΕΧΝΟΔΡΟΜΙΟ Παραγωγές Θεαμάτων

Διανομή

Στράτος Τζώρτζογλου – Φέιγκιν

Δημήτρης Παππαδόπουλος – Όλιβερ Τουίστ

Πρωταγωνιστούν επίσης:

Νίκος Ζιάγκος, Δέσποινα Κασσιώτη, Ντίνος Φράγκος, Κώστας Γόνης, Κατερίνα Ταπέ, Κώστας Ρωμαίος, Κασσάνδρα Μπαφαλούκου, Έλλη Λορεντή, Δημήτρης Κορφιάτης, Ανδρέας Παπαδήμας, Δέσποινα Χαριάτη, Ραφαέλα Μητροπούλου και Σοφία Λαμπροπούλου.