Ο Μάικλ Φόρεστ, ένας ιδιαίτερα δραστήριος καρατερίστας με μακρόχρονη πορεία, ο οποίος πρωταγωνίστησε στις B-movies του Ρότζερ Κόρμαν, δάνεισε τη φωνή του σε αμέτρητα anime και συμμετείχε σε δεκάδες τηλεοπτικές σειρές -από το The Twilight Zone και το The Dick Van Dyke Show μέχρι γνωστές σαπουνόπερες και, φυσικά, στον αξέχαστο ρόλο του στο Star Trek-, έφυγε από τη ζωή στις 14 Οκτωβρίου. Ήταν 97 ετών.

Το τελευταίο διάστημα, ο ηθοποιός ζούσε σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Σπαρκς της Νεβάδα. Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε στο Facebook ο στενός του φίλος, Τζέιμς Α. Μπράουν.

Αναμφίβολα, ο ρόλος που τον καθιέρωσε στη συνείδηση των θαυμαστών του Star Trek ήταν αυτός του γιγάντιου Έλληνα θεού Απόλλωνα, στο εμβληματικό επεισόδιο του 1967, «Who Mourns for Adonais?».

Μεταξύ των άλλων αξιοσημείωτων τηλεοπτικών του εμφανίσεων, υποδύθηκε έναν πρώην σύντροφο της Λόρα Πέτρι (Μαίρη Τάιλερ Μουρ) στο The Dick Van Dyke Show, σε ένα «προξενιό» για την αιώνια εργένισσα φίλη της, Σάλι Ρότζερς (Ρόουζ Μαρί), αγνοώντας ωστόσο πως εκείνος είχε πλέον χειροτονηθεί ιερέας. Την ίδια χρονιά (1964), εμφανίστηκε ως μέλος μιας εξωγήινης συμμορίας μοτοσικλετιστών στο επεισόδιο «Black Leather Jackets» της θρυλικής σειράς The Twilight Zone.

Η τεράστια τηλεοπτική του παρουσία τις δεκαετίες του ’50, ’60 και ’70 περιλαμβάνει, ενδεικτικά, συμμετοχές σε κλασικές σειρές όπως: Zorro, Have Gun – Will Travel, Maverick, Ben Casey, The Outer Limits, Gunsmoke, Mission: Impossible, Gilligan’s Island και Get Smart.

Παράλληλα, ο Φόρεστ διέγραψε λαμπρή πορεία ως ηθοποιός φωνής (voice actor). Τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 εστίασε κυρίως στις μεταγλωττίσεις, χαρίζοντας τη φωνή του σε σειρές κινουμένων σχεδίων, σε δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια (όπως franchises των Power Rangers, Dynasty Warriors και το World of Warcraft), καθώς και σε πολλά ιαπωνικά anime.

Στη μεγάλη οθόνη, συμμετείχε σε γνωστές καλτ παραγωγές, όπως το Beast From Haunted Cave (1959) και στις ταινίες του Ρότζερ Κόρμαν The Saga of the Viking Women (1958), Ski Troop Attack (1960) και την επική περιπέτεια Atlas (1961). Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2000, τον είδαμε στον ρόλο ενός πιλότου στην τεράστια επιτυχία «Ο Ναυαγός» (Cast Away) με τον Τομ Χανκς.

Στην τηλεόραση, είχε σταθερή παρουσία σε μακροβιότατες σαπουνόπερες όπως τα Ατίθασα Νιάτα (The Young and the Restless) και Μέρες Αγάπης (Days of Our Lives). Το 2013, προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών, επέστρεψε στον εμβληματικό του ρόλο ως Απόλλωνας για τη διαδικτυακή σειρά Star Trek Continues.

Γεννημένος ως Τζέραλντ Μάικλ Σαρλεμπουά στις 17 Απριλίου 1929 στο Χάρβεϊ της Βόρειας Ντακότα, ο Φόρεστ μετακόμισε στο Λος Άντζελες το 1955. Εκεί γνώρισε τον σκηνοθέτη Ρότζερ Κόρμαν κατά τη διάρκεια μαθημάτων υποκριτικής, ξεκινώντας τη συνεργασία τους στα τέλη της δεκαετίας του ’50.

Ο Φόρεστ είχε μείνει χήρος το 2022, όταν έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του και επίσης ηθοποιός, Νταϊάνα Χέιλ. Με τον θάνατό του, ολοκληρώνεται μια μακρά και σταθερή πορεία δεκαετιών στον χώρο του θεάματος.

Με πληροφορίες από: Deadline