Ο Σταμάτης Φασουλής, ένας από τους πιο επιδραστικούς και ακούραστους δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής σκηνής, ανέβηκε στο σανίδι για έναν προσωπικό, χειμαρρώδη μονόλογο. Με τη γνώριμη, βαθιά θεατρική του γλώσσα, εκεί όπου η συγκίνηση συναντά τον αυτοσαρκασμό και ο υψηλός ποιητικός λόγος μπλέκεται με το αυθεντικό λαϊκό πνεύμα, αφηγήθηκε μια ζωή ολοκληρωτικά ταγμένη στην τέχνη του.

Η πρεμιέρα της παράστασης «Το θέατρο ή τη ζωή σου;» πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας βαθιά προσωπικής θεατρικής εξομολόγησης.

Τι κρύβουν τα συρτάρια της μνήμης όταν ανοίγουν μπροστά στα φώτα της σκηνής; Πώς χωρούν πενήντα χρόνια στο σανίδι μέσα σε μία ανάσα, ανάμεσα σε εκκωφαντικά γέλια, ανείπωτες σιωπές και το διαρκές, υπαρξιακό «δεν προλαβαίνω» του χρόνου;

Από τα παιδικά χρόνια στη Σαλαμίνα και τη μαγική πρώτη επαφή με το θέατρο της Βέμπο, στα χρόνια της μαθητείας στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στο Υπόγειο του Κουν. Κι από την ανατρεπτική, συλλογική έκρηξη του Ελεύθερου Θεάτρου και της Ελεύθερης Σκηνής στη Μεταπολίτευση, μέχρι τις μεγάλες επιτυχίες, τα απρόοπτα σαρδάμ, τις οδυνηρές αποτυχίες και τα μυθικά πρόσωπα που σφράγισαν τη διαδρομή του: ο Χορν, η Λαμπέτη, η Μελίνα, η Αλίκη, ο Χατζιδάκις, ο Τσαρούχης, η Μαρινέλλα.

Καταλυτικός συνοδοιπόρος σε αυτή την αναμέτρηση με τον χρόνο είναι η μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος εμπλουτίζει τη θεατρική αφήγηση με νέες, πρωτότυπες συνθέσεις και τραγούδια που συνομιλούν απευθείας με τις αναμνήσεις.

Μαζί με τον Σταμάτη Φασουλή στη σκηνή, τρεις εξαιρετικοί μουσικοί, ο Παναγιώτης Τσεβάς (ακορντεόν), ο Δημήτρης Κίκλης (πιάνο) και η Μυρσίνη Αχαλινωτοπούλου (τσέλο), γίνονται ενεργοί συμπαίκτες, συνομιλητές και αναπόσπαστο κομμάτι του έργου, δίνοντας ρυθμό, παλμό και ζωντανή θεατρική διάδραση σε κάθε στροφή της εξομολόγησης.

Η παράσταση δεν αποτελεί απλώς ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν, αλλά μια ζωντανή, παλλόμενη πράξη αναβίωσης. Ένα γενναίο ξεγύμνωμα ψυχής για το τίμημα της σκηνής, τις απώλειες, τα μυστικά του θεατρικού «μετιέ» και το παιδί εκείνο που κάποτε αποχαιρετήσαμε για να γίνουμε θεατρίνοι.

Μια παράσταση για όσα ζήσαμε, όσα κλέψαμε από τη ζωή κι όσα επιστρέφουμε πίσω στο κοινό, στο μοναδικό μέρος όπου όλα μπορούν να ξαναγεννηθούν: στο θέατρο.

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία Σταμάτης Φασουλής

Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης

Δραματουργία κειμένου – Βοηθός σκηνοθέτη Αιμιλία Καραντζούλη

Ενορχηστρώσεις Παναγιώτης Τσεβάς

Σκηνογράφος Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη

Ενδυματολόγος ΚλαιρΜπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών Σάκης Μπιρμπίλης

Σχεδιασμός ήχου Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Βίντεο Αιμιλία Καραντζούλη

Αμπιγιέζ Εύα Κουρέλια

Φωτογραφίες Γιώργος Καβαλλιεράκης

Trailer Θωμάς Παλυβός

Βοηθός σκηνογράφου Γιάννης Τσούχλος

Βοηθός ενδυματολόγου Εύα Κουρέλια

Μουσικοί επί σκηνής Παναγιώτης Τσεβάς (ακορντεόν), Δημήτρης Κίκλης (πιάνο), Μυρσίνη Αχαλινωτοπούλου (τσέλο)

Ευχαριστούμε θερμά τον Φωκά Ευαγγελινό για την πολύτιμη βοήθειά του

Πληροφορίες – Εισιτήρια

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Υπόγειο

Κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 18:00.

Εισιτήρια: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/to-theatro-i-ti-zoi-sou/