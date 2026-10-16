Ο πρώην αστέρας της χιπ χοπ P. Diddy, που έχει καταδικαστεί για σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος πρώην συντρόφων του, μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή των ΗΠΑ, έπειτα από πληροφορίες που έκαναν λόγο για μια συμπλοκή και προνομιακή μεταχείριση την οποία είχε εξασφαλίσει ενώ ήταν κρατούμενος.

Ο 56χρονος καλλιτέχνης μεταφέρθηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Φορτ Ντιξ, στο Νιου Τζέρσεϊ, προς εκείνο του Άλενγουντ Λόου, στη γειτονική πολιτεία της Πενσιλβάνια, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο Άλενγουντ Λόου εκτίουν την ποινή τους περίπου 1.000 κρατούμενοι, έναντι περίπου 4.000 στο Φορτ Ντιξ.

Η συμπλοκή με συγκρατούμενό του

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ο Σον Κομπς, όπως είναι το πραγματικό όνομά του, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για ένα τραύμα στο κεφάλι, έπειτα από μία συμπλοκή που ξέσπασε με έναν άλλο κρατούμενο το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τον Σεπτέμβριο, το NBC News είχε μεταδώσει πως ο τρόπος ζωής του στο Φορτ Ντιξ ήταν σχετικά άνετος, έχοντας πρόσβαση σε λαθραία κινητά τηλέφωνα και αλκοόλ. Το τηλεοπτικό δίκτυο ανέφερε επίσης πως άλλοι κρατούμενοι μαγείρευαν και καθάριζαν για εκείνον, και απολάμβανε επιπλέον υπηρεσίες μασάζ.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Φυλακών δεν εξήγησε τους λόγους της μεταγωγής του. «Για λόγους εμπιστευτικότητας, ασφάλειας και προστασίας, δεν σχολιάζουμε τις συνθήκες φυλάκισης των ατόμων που βρίσκονται υπό την κράτησή μας, συμπεριλαμβανομένων των λόγων της μεταγωγής», δήλωσε μία εκπρόσωπος Τύπου.

Ένοχος πορνεία και σεξουαλική κακοποίηση

Υπενθυμίζουμε πως ο Diddy καταδικάστηκε το 2025 μετά μια πολύκροτη δίκη κατά τη διάρκεια της οποίας παρατέθηκαν με λεπτομέρειες οι σεξουαλικοί μαραθώνιοι που διοργάνωνε, εξαναγκάζοντας γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτούς, μεταξύ των οποίων και την πρώην σύντροφό του, τραγουδίστρια Κασάντρα Βεντούρα.

Οι ένορκοι τον αθώωσαν για τις σοβαρότερες κατηγορίες, δηλαδή την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αλλά τον έκριναν ένοχο για δύο κατηγορίες που σχετίζονται με τη μεταφορά προσώπων από τη μία πολιτεία των ΗΠΑ στην άλλη με σκοπό την πορνεία.

Ο Σον Κομπς αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2028.