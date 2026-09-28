Μετά την επιτυχημένη πρώτη παρουσίαση του Rebirth στην Αθήνα τον περασμένο Μάιο στο πλαίσιο του This Is Athens City Festival 2026, ο performer, πιανίστας και καλλιτεχνικός παραγωγός Μελαχρινός Βελέντζας μεταφέρει το νέο του έργο μέσα στο Δρυόδασος της Φολόης σε μία one-of-a-kind ολιστική πολιτιστική εμπειρία το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου.

Ένα από τα σημαντικότερα φυσικά τοπία της Ελλάδας -ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Natura 2000- υποδέχεται το Rebirth και γίνεται αναπόσπαστο μέρος της δραματουργίας του.

Rebirth. Ένα βαθιά ανθρώπινο βιωματικό ταξίδι μέσα στη Φύση, που με αφορμή ένα εγκαταλελειμμένο πιάνο επαναπροσδιορίζει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη σκηνή και τους θεατές θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της μνήμης, της απουσίας και της ματαίωσης.

Ο πολύπλευρος δημιουργός ενσωματώνει παλιά παρατημένα πιάνα στην καρδιά του μοναδικού σπερμοφυούς δρυοδάσους των Βαλκανίων δημιουργώντας ένα ποιητικό σύμπαν για όλα εκείνα που αγαπούσαμε και τα αφήσαμε στη μέση. Ένα από αυτά τα εγκαταλελειμμένα πιάνα θα ηχήσει ξανά μετά από χρόνια με μάρτυρες τους θεατές.

Ο Μελαχρινός Βελέντζας προσκαλεί τους τελευταίους επί σκηνής για να ενορχηστρώσει τις αφηγήσεις τους συνθέτοντας τη συλλογική παρτιτούρα μιας μουσικής που έμεινε σε άρση.

Τα θραύσματα και οι ιστορίες των πιάνων, οι ιστορίες των ανθρώπων που κάποτε έπαιζαν σε αυτά καθώς επίσης οι αφηγήσεις των θεατών στο «εδώ και τώρα» συνομιλούν δημιουργικά με τα στοιχεία του δάσους: τα χρώματα, οι ήχοι, η ησυχία, το χώμα, οι κορμοί, τα κλαδιά και τα φύλλα των δέντρων θα αποτελέσουν τα πρωτογενή υλικά μίας ενσώματης εμπειρίας καθώς το φυσικό φως της μέρας θα δίνει τη θέση του στο φως της νύχτας. Και οι θεατές με τη σειρά τους θα μεταμορφωθούν από παρατηρητές σε έναν Χορό ενεργών αφηγητών. Σε ένα σύνολο -άγνωστων κατά βάση μεταξύ τους ανθρώπων- που περιμένει. Κάτι. Να συμβεί.

Στο Rebirth η ανθρώπινη φύση συναντά τη Φύση μέσα από μία τελετουργική διαδικασία, όπου βασικές ανθρώπινες λειτουργίες γίνονται πρωταγωνιστές της δραματουργίας του ίδιου του έργου: το βλέμμα, το άγγιγμα, η αγκαλιά, η τέχνη του να ρωτάς, να περιμένεις και να ακούς τον άλλον. Η δυνατότητά μας να συνδεόμαστε μέσα από έναν αφαιρετικό τρόπο και μακριά από τον θόρυβο και τη φασαρία. Το δικαίωμά μας να θυμηθούμε. Κάτι. Συλλογικό.

Σημείωμα του δημιουργού

«Τα πιάνα είναι όπως οι άνθρωποι: έχουν ανάγκη την επαφή. Όταν ήμουν μικρός, θυμάμαι να διαβάζω αρκετά συχνά την αυστηρή φράση, που συνήθως αναγραφόταν σ’ ένα κιτρινισμένο χαρτάκι πάνω στο κλειστό καπάκι του πιάνο: “ΜΗΝ ΕΓΓΙΖΕΤΕ”. Το πιάνο φθείρεται όταν δεν παίζεται. Όχι όταν παίζεται. ‘Οπως ακριβώς φθείρεται και ματαιώνεται κι ο ίδιος ο άνθρωπος, όταν απωλέσει τη χαρά του παιχνιδιού και την ουσία της σύνδεσης. Το πιάνο και κάθε παρατημένο πιάνο δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία αφορμή να ξανασκεφτούμε τον τρόπο ζωής μας. Συμβολίζει όλα εκείνα που αγαπούσαμε και τα αφήσαμε στη μέση. Μέσα από το Rebirth σας προσκαλώ σ’ έναν μεταβατικό χωροχρόνο, όπου το πραγματικό γίνεται θεατρικό και το θεατρικό γίνεται πραγματικό. Για να μη μας χωρίζει τίποτα πια.

Το Rebirth δεν είναι απλώς μία παράσταση. Πρόκειται για ένα σκηνικό συμβάν, ανοικτό στην ερμηνεία των θεατών. Κυριολεκτικά. Mέσα από μία συλλογική βιωματική διαδικασία, που καταλήγει να είναι πλήρως παραστάσιμη για όποιον την παρακολουθεί, οι θεατές ανεβαίνουν επί σκηνής και γίνονται θεατές των θεατών. Κι όλοι μαζί κάνουμε ένα ταξίδι, που θέτει στο επίκεντρο όχι το θέατρο μα τη θεατρικότητα των πραγμάτων. Όχι τη μουσική μα τη μουσικότητα των πραγμάτων. Στο Rebirth ο θεατής δεν καλείται να βιώσει τίποτα. Προσκαλείται απλώς να είναι παρών στη συνθήκη. Με όλες του τις αισθήσεις. Ενεργός στον τόπο της αφήγησης. Για να συναντήσει τον εαυτό του μέσα από τον Άλλον.»

Η έρευνα

Αντλώντας και συνθέτοντας στοιχεία από τους τομείς του installation, της performance, του happening, του documentarytheatre, της μουσικής και της ψυχολογίας, το Rebirth αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της μακροχρόνιας έρευνας του Μελαχρινού Βελέντζα, ο οποίος συγκεντρώνει πιάνα που εδώ και χρόνια δεν παίζουν, που εδώ και χρόνια παραμένουν στη σιωπή. Παράλληλα, καταγράφει τις ιστορίες αυτών των πιάνων και των ανθρώπων, που κάποτε έπαιζαν σε αυτά. Το όραμα του δημιουργού είναι το σύνολο αυτού του ερευνητικού υλικού να αποτυπωθεί στο Κοιμητήριο Πιάνωνπου ήδη προετοιμάζεται: μία μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση με παράλληλες δράσεις, όπου ένας Χορός πιάνων και ανθρώπινων ιστοριών θα συνθέσουν μία συλλογική παρτιτούρα, που θα προσκαλεί τον επισκέπτη να θυμηθεί. Να (ξανά)παίξει.

*το ταξίδι στη Φολόη θα κινηματογραφηθεί αποτελώντας την αρχή ενός ντοκιμαντέρ για το Rebirth πάνω σε μία ιδέα της Ολυμπίας Κρασαγάκη.

Το Δρυόδασος της Φολόης

Η Φολόη είναι το μοναδικό σπερμοφυές δρυόδασος στα Βαλκάνια με έκταση 42.000 στρεμμάτων. Έχει ιδιαίτερη οικολογική και πολιτιστική αξία και είναι ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο Νatura 2000. Βρίσκεται στους νότιους πρόποδες του όρους Ερυμάνθου απέχοντας 25 χιλιόμετρα από την Αρχαία Ολυμπία. Ζωογονείται από τις υδάτινες λεκάνες απορροής των ποταμών Ερυμάνθου και Πηνειού.

Το όνομα του οροπεδίου Φολόης προήλθε από τον κένταυρο Φόλο. Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ερυμάνθιος κάπρος ήταν ένας τεράστιος και τρομερός αγριόχοιρος, που ζούσε στο όρος Ερύμανθος και κατέστρεφε τα σπαρτά και τα ζώα στην περιοχή της Ψωφίδος και του Λασιώνα. Ο βασιλιάς Ευρυσθέας διέταξε τον Ηρακλή να φέρει το θηρίο ζωντανό στις Μυκήνες. Καθώς ο Ηρακλής διέσχιζε το οροπέδιο της Φολόης, φιλοξενήθηκε από τον Κένταυρο Φόλο. Πρόσφερε στον φιλοξενούμενο του Ηρακλή κρασί παρμένο από το κοινό πιθάρι των Κενταύρων, που τους είχε δώσει ο Διόνυσος γι’ αυτή τη φιλοξενία. Το κρασί που κέρασε ο Φόλος τον Ηρακλή έγινε η αιτία μάχης με τους υπόλοιπους Κενταύρους στην εξέλιξη της οποίας ο Φόλος σκοτώθηκε από το βέλος του Ηρακλή, το οποίο τον πέτυχε κατά λάθος. Στη συνέχεια, ο Ηρακλής ανέβηκε στα χιόνια του Ερυμάνθου, κυνήγησε τον κάπρο βγάζοντας δυνατές κραυγές μέχρι που τον εξάντλησε, τον παγίδευσε στα χιόνια και τον μετέφερε ζωντανό στον Ευρυσθέα.

To Rebirth στο Δρυόδασος της Φολόης τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη του Δασαρχείου Πύργου.

Πληροφορίες:

Το Rebirth στο Δρυόδασος της Φολόης

~ ιστορίες ανθρώπων σε άρση ~

Δρυόδασος της Φολόης, Φολόη Ηλείας, ΤΚ 270 66

Σάββατο 24 Oκτωβρίου 16:30 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου 15:30

Διάρκεια: 2 ώρες

*τα ξημερώματα της Κυριακής 25 Οκτωβρίου (04:00) επιστρέφουμε στη χειμερινή ώρα γυρίζοντας τα ρολόγια μας 1 ώρα πίσω

Εισιτήρια

Κανονικό: 25 ευρώ

Μειωμένο: 20 ευρώ (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, άνω των 65μ κάτω των 18, πολυτέκνων, οικογένεια 4 ατόμων και άνω)

Ομαδικό: 20 ευρώ (group 10 ατόμων και άνω)

Προπώληση: Εδώ

Τηλεφωνική προαγορά & πληροφορίες: 6977 77 38 75 &melachrinosvelentzas@gmail.com

*περιορισμένος αριθμός θέσεων

Σημαντικές σημειώσεις

– Οι κάτοχοι των εισιτηρίων θα λάβουν mail από την παραγωγή με πληροφορίες για την πρόσβαση στον χώρο και το ακριβές σημείο συνάντησης.

– Στο σημείο συνάντησης θα υπάρχει διαθέσιμο parking για τα αυτοκίνητα. Από εκεί, οι θεατές θα ξεκινήσουν μία περιπατητική διαδρομή για να βρεθούν στον τόπο του Rebirth.

– Στον χώρο θα διατίθεται δωρεάν νερό, ενώ θα λειτουργεί επίσης χημική τουαλέτα.

– Το Rebirth προτείνεται και για παιδιά 8 ετών και άνω.

Συντελεστές

Σύλληψη – Έρευνα – Σκηνογραφία – Performance – Μουσική Εκτέλεση: Μελαχρινός Βελέντζας

Σχεδιασμός & Επιμέλεια Ήχου: Παύλος Χαρμπαλής

Φωτογραφίες Δρυόδασος Φολόης: Έλλη Ιατρού

Φωτογραφίες Δελτίου Τύπου: Μαρίζα Καψαμπέλη& Χαρά Νικολοπούλου

Γραφιστικός Σχεδιασμός: Σοφία Ιωάννου

Βίντεο: Ξένια Τσιλοχρήστου

Παραγωγή: Μελαχρινός Βελέντζας