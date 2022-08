Στα ημιτελικά του Σινσινάτι ο Τσιτσιπάς, 2-1 τον Ίσνερ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-1 του Τζον Ίσνερ (No.50) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά που διεξάγεται στο Σινσινάτι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (No.7) χρειάστηκε δυο ώρες και 23 λεπτά αγώνα για να φτάσει στο 7-6(5), 5-7, 6-3. Να σημειωθεί ότι στο ματς έκανε ένα μοναδικό break point που του επέτρεψε να φτάσει στο 6-3.

Το Σάββατο (20/8) θα αντιμετωπίσει τον Νο1 τενίστα του κόσμου, Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο 26χρονος Ρώσος έχει το πάνω χέρι στις αναμετρήσεις τους, έχοντας πετύχει επτά νίκες σε εννιά αγώνες, ενώ ο Τσιτσιπάς δεν έχει καταφέρει ποτέ να παίξει στον τελικό του συγκεκριμένου τουρνουά.

Stef survives 😮‍💨@steftsitsipas pushes past John Isner 7-6(5) 5-7 6-3 to book his third consecutive semi-final at #CincyTennis pic.twitter.com/1V9wqvoK9w