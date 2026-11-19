Τις τελευταίες ελπίδες του για να συνεχίσει την πορεία του στο Euro Cup υδατοσφαίρισης ανδρών παίζει απόψε (19/11, 21:30) στην Ισπανία ο Απόλλων Σμύρνης. Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Γ΄ ομίλου, η «αμφίβια ταξιαρχία» αντιμετωπίζει την Τεράσα και χρειάζεται πάση θυσία τη νίκη, προκειμένου να παραμείνει στο κυνήγι μίας εκ των δύο προνομιούχων θέσεων που οδηγούν στη φάση των «16».

Η Αλεξία Καμμένου, συνεργάτιδα προπονήτρια του Τεό Λοράντου, χαρακτήρισε το παιχνίδι χωρίς αύριο για την ομάδα, αν θέλει να προχωρήσει στην Ευρώπη.

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