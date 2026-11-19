Την πρόθεση της κυβέρνησης να βάλει «φρένο» στην υπερβολική δόμηση δημοφιλών νησιών και να στραφεί σε ένα μοντέλο βιώσιμου τουρισμού, περιέγραψε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησής του με τη Divia Thani, παγκόσμια διευθύντρια σύνταξης του Condé Nast Traveller, στο συνέδριο «Reimagine Tourism 2026» που διοργάνωσε η εφημερίδα «Καθημερινή».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς οραματίζεται το μέλλον της Σαντορίνης και της Μυκόνου σε βάθος εικοσαετίας, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής: εκτίμησε πως δεν θα ανεγερθούν νέα κτήρια στα δύο αυτά νησιά τα επόμενα 20 χρόνια. «Θέλουμε να προστατεύσουμε αυτά που ήδη έχουμε», υπογράμμισε, εξηγώντας πως οι υποδομές των κορυφαίων προορισμών πεπερασμένες, ειδικά υπό την πίεση των μαζικών αφίξεων του Ιουλίου και του Αυγούστου.

Ειδικά για τη Σαντορίνη, τόνισε πως η ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων απειλεί τους φημισμένους αμπελώνες του νησιού. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι «να έρθουν λιγότεροι άνθρωποι και να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα για αυτή τη μοναδική εμπειρία». Προς αυτή την κατεύθυνση, άλλωστε, λαμβάνονται ήδη μέτρα για τον έλεγχο των ροών από τα κρουαζιερόπλοια.

Νέες χρεώσεις για τα σκάφη στις νότιες Κυκλάδες

Αναφερόμενος στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού πολυτελείας, ο πρωθυπουργός προανήγγειλε την επιβολή χρέωσης σε όλα τα σκάφη αναψυχής (μικρά και μεγάλα) για την είσοδό τους στο νέο θαλάσσιο πάρκο των νότιων Κυκλάδων.

Τα έσοδα, διευκρίνισε, θα διοχετεύονται αποκλειστικά στην προστασία του τοπικού οικοσυστήματος. Τόνισε, μάλιστα, την ανάγκη συνεργασίας κράτους και ιδιωτών, προειδοποιώντας πως μια τεράστια ξενοδοχειακή μονάδα σε ένα μικρό νησί μπορεί να αποβεί καταστροφική για το περιβάλλον.

Στροφή στο Βόρειο Αιγαίο και την ενδοχώρα

Η κυβερνητική στρατηγική στοχεύει πλέον στην ενθάρρυνση επενδύσεων σε λιγότερο κορεσμένες περιοχές. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ειδική μνεία στη Χίο, τη Λέσβο και τη Λήμνο, υπογραμμίζοντας τις δυνατότητες των αεροδρομίων τους και την τόνωση που έφερε το πιλοτικό πρόγραμμα με την Τουρκία.

Παράλληλα, επισήμανε πως η κλιματική αλλαγή στρέφει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών προς την ενδοχώρα και τους ορεινούς προορισμούς. Για την υποστήριξη αυτής της τάσης, ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται προεδρικό διάταγμα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των οδηγών βουνού, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Κάλυψη κενών με διμερείς συμφωνίες και εκπαίδευση

Στο φλέγον ζήτημα της έλλειψης προσωπικού, ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση προχωρά σε διμερείς συμφωνίες για την προσέλκυση τόσο εξειδικευμένων, όσο και ανειδίκευτων εργαζομένων.

Παράλληλα, προωθείται η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα για την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης, θέτοντας ως στόχο «να έχουμε τους καλύτερα εκπαιδευμένους επαγγελματίες».

Παρεμβάσεις για τη στέγαση στην Αθήνα

Ερωτηθείς για το στεγαστικό πρόβλημα στην πρωτεύουσα, ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε την αύξηση του ορίου για τη Golden Visa στις 800.000 ευρώ και επισήμανε τις φοροαπαλλαγές που θεσπίστηκαν για τη μετατροπή των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε μακροχρόνιες.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι η προσιτή στέγαση παραμένει πρόκληση, τονίζοντας πως είναι κρίσιμο να διατηρηθούν οι μόνιμοι κάτοικοι στις γειτονιές.

Σημείωσε, δε, ότι η Αθήνα έχει πλέον αναδειχθεί σε αυτόνομο τουριστικό προορισμό, χάρη στον πολιτισμό, την εστίαση και την ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου από τον Πειραιά ως το Σούνιο, χωρίς, ωστόσο, να έχουν καταγραφεί αντιδράσεις κατά του υπερτουρισμού στην Ελλάδα.

Στόχος η επιμήκυνση της σεζόν και η ποιότητα

Κλείνοντας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι το στοίχημα δεν είναι μόνο οι αριθμοί, τα 44 εκατ. επισκεπτών και τα 24 δισ. ευρώ έσοδα πέρυσι, αλλά η αύξηση της δαπάνης ανά επισκέπτη και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Έφερε ως παράδειγμα την Κρήτη, όπου η σεζόν φτάνει πλέον από τον Μάρτιο ως τον Νοέμβριο, και αναφέρθηκε στην προσπάθεια προσέλκυσης Βορειοευρωπαίων συνταξιούχων για τον χειμώνα.

Όσο για το πού θα πήγαινε ο ίδιος έναν φιλοξενούμενό του για να ζήσει την αυθεντική Ελλάδα; Η απάντησή του ήταν στα χωριά της Κρήτης κατά την περίοδο της ελαιοσυγκομιδής και των αποστάξεων, με δεύτερη επιλογή τα γραφικά Ζαγοροχώρια.