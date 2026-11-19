Τρεις θα είναι τελικά οι διεκδικητές της προεδρίας της FIFA, στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαρτίου του 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων έληξε με την παγκόσμια ποδοσφαιρική συνομοσπονδία να ανακοινώνει πως τρεις θα διεκδικήσουν την προεδρική καρέκλα.

Πρώτος υποψήφιος είναι ο νυν πρόεδρος, Τζιάνι Ινφαντίνο, δεύτερος ο πρόεδρος της γαλλικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, και τρίτος ο επίτιμος πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ιαπωνίας, Κόζο Τασίμα.

Ο Ντιαλό είναι πρόεδρος της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας από το 2023, ενώ στο παρελθόν έχει εργαστεί επί σειρά ετών σε θεσμικές θέσεις που σχετίζονται με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και την εκπροσώπηση των συλλόγων. Μάλιστα, έχει την στήριξη της UEFA.

O 68χρονος Τασίμα είναι ο πρόεδρος της ιαπωνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην εθνική ομάδα της χώρας και στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα προπονητή. Έχει ασχοληθεί με την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου και τις μικρές εθνικές ομάδες.

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται στην ηγεσία της FIFA από τον Ιανουάριο του 2016 και επιδιώκει να διατηρήσει τη θέση του.