Από τη Μασσαλία θα εκκινήσει ο Παναθηναϊκός το παρθενικό «ταξίδι» του στη φάση των ομίλων του Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσίευσε η European Aquatics, οι «πράσινοι» κάνουν πρεμιέρα στον Δ΄ όμιλο στις 7 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας στη Γαλλία την κάτοχο του Euro Cup Μαρσέιγ. Θα ακολουθήσουν τρία διαδοχικά ματς στο Σεράφειο, με το πρώτο εξ αυτών και είναι και το πλέον απαιτητικό, αφού απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Μάζη θα βρεθεί η πανίσχυρη Φερεντσβάρος των Στέλιου Αργυρόπουλου και Κώστα Κάκαρη, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2024 και το 2025.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στον Δ΄ όμιλο του Champions League:

1η αγωνιστική (7/10, 21:30): Μαρσέιγ-Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (28/10, 21:30): Παναθηναϊκός-Φερεντσβάρος

3η αγωνιστική (11/11, 19:30): Παναθηναϊκός-Στεάουα Βουκουρεστίου

4η αγωνιστική (17/11, 21:30): Παναθηναϊκός-Μαρσέιγ

5η αγωνιστική (1/12, 21:30): Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός

6η αγωνιστική (16/12, 21:30): Στεάουα Βουκουρεστίου-Παναθηναϊκός