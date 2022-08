Ασταμάτητος Κύργιος κατέκτησε το Citi Open και επέστρεψε στους τίτλους μετά από τρία χρόνια!

Μετά από τρία χρόνια μακρυά από τους τίτλους, ο Νικ Κύργιος, κατέκτησε -για δεύτερη φορά στην καριέρα του- το τρόπαιο στο διεθνές τουρνουά, που ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε κορυφαίο επίπεδο, έναν μήνα μετά την ήττα του στον τελικό του Γουίμπλεντον από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Kyrgios is King in DC 🏆👑@NickKyrgios becomes a #CitiOpen champion for the second time as he defeats Nishioka 6-4, 6-3 to take the title! pic.twitter.com/XCGLRNogZb — Citi Open (@CitiOpen) August 7, 2022

Ο Ελληνοαυστραλός πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 63 της παγκόσμιας κατάταξης, επικράτησε του Ιάπωνα, Γιοσιχίτο Νισιόκα (Νο 96) με 6-4, 6-3 και λίγο μετά το τέλος του αγώνα, δήλωσε: «Είναι απίστευτο συναίσθημα, μεγάλη συγκίνηση για εμένα που ξανακερδίζω έναν τίτλο εδώ. Οταν σκέφτομαι πού βρισκόμουν πέρυσι, σε πολύ σκοτεινές καταστάσεις, έχει συμβεί μια μεγάλη μεταμόρφωση. Είναι ένα πολύ δυνατό συναίσθημα που με διαπερνά. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενος που συμβαίνει αυτό».

“I’ve been in some really dark places."



Nick Kyrgios has won his first title since since 2019.



👉 https://t.co/cktlCxjW2D pic.twitter.com/zDLXYiIX1Y — Herald Sun Sport (@heraldsunsport) August 7, 2022

Αυτός, είναι ο έβδομος τίτλος στην συλλογή του Κύργιου, μετά τα τρόπαια που κατέκτησε στην Μασσαλία, στην Ατλάντα και στο Τόκιο, το 2016, στο Μπρίσμπεϊν το 2017, στο Ακαπούλκο το 2019 και στην Ουάσιγκτον, επικρατώντας του Ρώσου, Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Κύργιος, τελείωσε το τουρνουά χωρίς να δεχθεί ούτε ένα break, ενώ στην συνέχεια επικράτησε και στον τελικό του διπλού, με συμπαίκτη τον Αμερικανό Τζακ Σοκ, επί του Κροάτη, Ιβάν Ντόντιτς και του Αμερικανού, Οστιν Κράϊτσεκ με 7-5, 6-4.

61 straight service holds this week 💪



Nick Kyrgios takes the opening set 6-4 over Nishioka and is a set away from the DC crown...#CitiOpen pic.twitter.com/XjYJWIRHsy — Tennis TV (@TennisTV) August 7, 2022