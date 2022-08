Τένις: Ο Χουρκάτς απέκλεισε τον Κύργιο από το τουρνουά του Μόντρεαλ

Στον προημιτελικό σταμάτησε η πορεία του Νικ Κύργιου, στο διεθνές τουρνουά, που διεξάγεται στο Μόντρεαλ. Ο Ελληνοαυστραλός τενίστας, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 37 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε 7-6(4), 6-7(5), 6-1 από τον Πολωνό, Χούμπερτ Χουρκάτς, που θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό, τον Νορβηγό, Κάσπερ Ρούουντ. Στον έτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, θ' αναμετρηθούν ο Ισπανός, Πάμπλο Καρένιο με τον Βρετανό, Ντάνιελ Εβανς.

Chair Umpire: You can take 25 seconds between points.

Kyrgios: Nah.@NickKyrgios #OBN22 pic.twitter.com/mvxAe2O1GO