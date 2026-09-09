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Συνεχίζεται απόψε (9/9) η πρεμιέρα της League Phase του Champions League, με έξι αναμετρήσεις να ανεβάζουν κατακόρυφα το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον μετά τα πρώτα αποτελέσματα της Τρίτης.

Τα βλέμματα στρέφονται στη Βαρκελώνη, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Φέγενορντ έχοντας το καλύτερο ξεκίνημα σεζόν στη La Liga, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς και επιθετικό ρυθμό που δείχνει πως η ομάδα του Χάνσι Φλικ θέλει να διεκδικήσει σοβαρά τον τίτλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, παρά την αποχώρηση Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες.

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