Με το δεξί μπήκε η ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, επικρατώντας με 1-0 της ΛΑΣΚ Λιντς μέσα σε μια κατακλυσμένη Allwyn Arena (Αγιά Σοφιά). Η Ένωση πραγματοποίησε το ιδανικό ξεκίνημα στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, παίρνοντας μια πολύτιμη νίκη μπροστά στο κοινό της.

Το πολύτιμο τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ραζβάν Μαρίν με μια εκπληκτική εκτέλεση φάουλ, σφραγίζοντας την πρώτη νίκη για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στη διοργάνωση. Η βραδιά είχε ξεχωριστή σημειολογία, καθώς η ΑΕΚ επέστρεψε στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μέσα στην έδρα της στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά από 23 χρόνια.

Περίπου 30.000 οπαδοί δημιούργησαν μια συγκλονιστική και «καυτή» ατμόσφαιρα, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης τη στιγμή που ακούστηκε ξανά ο ύμνος του Champions League και απλώθηκε το σεντόνι στο κέντρο του γηπέδου. Από τις εξέδρες δεν έλειψαν και μεγάλες προσωπικότητες, καθώς το παρών έδωσαν ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και ο εφοπλιστής, Πέτρος Παππάς με τη σύντροφό του, Έμη Λιβανίου.

Δείτε ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών χθες στο γήπεδο:

Δημήτρης Μελισσανίδης

Βάσια Σταϊκούρα-Χρήστος Σταϊκούρας

Πέτρος Παππάς-Έμη Λιβανίου

Χάρης Λεμπιδάκης

Νίκος Ευαγγελάτος

Φωτογραφίες: NDP photo agency

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