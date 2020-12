FIFA: Μέσι, Ρονάλντο και Λεβαντόφσκι οι υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρονιάς

Οι Λιονέλ Μέσι, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Κριστιάνο Ρονάλντο είναι οι τρεις υποψήφιοι για το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς (2020), όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η FIFA.

Τα FIFA Best Awards 2020 θα απονεμηθούν στις 17 Δεκεμβρίου στη Ζυρίχη, κατά τη διάρκεια μιας τελετής streaming.

Οι Άλισον Μπέκερ (Βραζιλία/Λίβερπουλ), Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία/Μπάγερν Μονάχου) και Γιαν Όμπλακ (Σλοβενία/Ατλέτικο Μαδρίτης) επιλέχθηκαν για τον τίτλο του καλύτερου τερματοφύλακα.

Γι΄ αυτόν του κορυφαίου προπονητή υποψήφιοι είναι οι Μαρσέλο Μπιέλσα (Αργεντινή/Λιντς Γιουνάιτεντ), Χανς-Ντότερ Φλικ (Γερμανία/Μπάγερν Μονάχου) και Γιούργκεν Κλοπ (Γερμανία/Λίβερπουλ).

Το βραβείο FIFA Puskas, που απονέμεται στον παίκτη ο οποίος σημείωσε το πιο εντυπωσιακό γκολ της χρονιάς, διεκδικείται από τους Ουρουγουανούς Τζόρτζιαν Ντε Αρασκαέτα (Σεαρά-Φλαμένγκο, 25/8/2019), Λουίς Σουάρες (Μπαρτσελόνα-Μαγιόρκα, 7/12/2019) και τον Νοτιοκορεάτη Σον Χέουνγκ-μιν (Τότεναμ-Μπέρνλι, 7/122019).

Στις Γυναίκες, τον τίτλο της κορυφαίας διεκδικούν οι Λούσι Μπρονζ (Αγγλία/Λιόν, Μάντσεστερ Σίτι), η Περνίλ Χάρντερ (Δανία/Βόλφσμπουργκ, Τσέλσι) και η Γουέντι Ρενάρ (Γαλλία/Λιόν).

Η καλύτερη γκολκίπερ θα αναδειχθεί μεταξύ των Σάρα Μπουχαντί (Γαλλία/Λιόν), Κριστιάν Έντλερ (Χιλή/Παρί Σεν Ζερμέν) και Αλίσα Νέιχερ (ΗΠΑ/Σικάγο Ρεντ Σταρς).

Τέλος, ο καλύτερος προπονητής στην κατηγορία των Γυναικών θα προκύψει μεταξύ των Έμα Χέις (Αγγλία/Τσέλσι), Ζαν-Λικ Βασέρ (Γαλλία/Λιόν) και Σαρίνα Βίγκμαν (Εθνική Ολλανδίας).

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020 🏆



🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4