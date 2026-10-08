Το «όχι» των μετόχων της EuroLeague δεν φαίνεται να αλλάζει τα σχέδια του ΝΒΑ και της FIBA για την Ευρώπη. Οι δύο πλευρές ξεκαθάρισαν με κοινή τους ανακοίνωση πως παραμένουν προσηλωμένες στην δημιουργία μιας νέας ευρωπαϊκής λίγκας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του μπάσκετ.

Συγκεκριμένα NBA και FIBA κάνουν λόγο για ένα εγχείρημα το οποίο μπορεί να διευρύνει τις δυνατότητες του αθλήματος στην Ευρώπη και να δημιουργήσει οφέλη για ομάδες, παίχτες και φιλάθλους. Παράλληλα υπογραμμίζουν πως η προσπάθεια συνεχίζεται μαζί με συνεργάτες που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

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