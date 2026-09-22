Τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας έως το 2029 θα φορά ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος. Ο αθλητικός διευθυντής της λιθουανικής ομάδας, Γκεντιμίνας Ναβίτσκας, επιβεβαίωσε τη νέα συμφωνία με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

«Προχωρήσαμε σε αλλαγές στο συμβόλαιο και αυτό έχει ήδη υλοποιηθεί/ Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν σημαντικές αλλαγές, γι’ αυτό και δεν κάναμε κάποια μεγάλη ανακοίνωση. Οι συζητήσεις ολοκληρώθηκαν και η συμφωνία οριστικοποιήθηκε», τόνισε, ενώ πρόσθεσε πως οι διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό γκαρντ είχαν αρχίσει πριν προκύψει το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» τελικά κατέληξαν στον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Ναβίτσκας τόνισε ότι αφαιρέθηκε και ο όρος «buy out» από το συμβόλαιο του 32χρονου άσου.