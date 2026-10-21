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Το έχει αποδείξει πολλές φορές ως τώρα και το έκανε πάλι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο… με την ίδια άνεση που ξεχωρίζει εντός των γραμμών του γηπέδου μπορεί να «παίζει» και μπροστά σε μια κάμερα.
Στη νέα διαφήμιση της Kalshi, ο Έλληνας σούπερ σταρ αφήνει για λίγο στην άκρη την μπασκετική του εμφάνιση και μεταμορφώνεται σε έναν χαρακτήρα που θυμίζει έντονα το εμβληματικό «Miami Vice».
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