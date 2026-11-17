Το εγκώμιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο έπλεξε ο Έρικ Σπόελστρα. Μετά τη νίκη των Χιτ επί των Ρόκετς με 128-110, ο προπονητής του Μαϊάμι αποθέωσε τον «Greek Freak» για την επιρροή που έχει στο παιχνίδι της ομάδας.

Ο Αμερικανός τεχνικός δεν δίστασε να τον παρομοιάσει με τον θρυλικό Μάτζικ Τζόνσον για τον τρόπο που «διάβαζε» το παρκέ στο ξεκίνημα του αγώνα, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στη χημεία που «χτίζει» με τον Κλέι Τόμπσον, τονίζοντας πως ο Γιάννης παραμένει, κατά πολλούς, ο κορυφαίος παίκτης στο NBA.

«Ήταν ο Μάτζικ Τζόνσον στα πρώτα 14 λεπτά του αγώνα, δημιουργώντας φάσεις για όλους. Λατρεύω τη συνεργασία και τη σύνδεση που αποκτούν αυτός και ο Κλέι (σ.σ. Τόμπσον). Μεγαλώνει σε κάθε παιχνίδι. Βρίσκουν νέους τρόπους για να κάνει ο ένας τον άλλον καλύτερο. Και όταν χρειάστηκε να γίνει επιθετικός, βρήκε διαφορετικούς τρόπους για να επιτεθεί κάθετα στο καλάθι και να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει», είπε και μίλησε για τον τρόπο που ο Αντετοκούνμπο έβαλε τους συμπαίκτες του στο ματς:

«Δεν μπήκε στο παρκέ σαν “ταύρος σε υαλοπωλείο” στο ξεκίνημα του αγώνα. Δημιουργούσε για όλους και γι’ αυτό ακριβώς μιλάμε. Μπορεί να έχει αυτή την επίδραση στην επίθεσή μας, απλά και μόνο με το να είναι αυτός που είναι. Όντας, κατά πολλούς, σε οποιαδήποτε βραδιά, ο καλύτερος παίκτης στη λίγκα, μπορεί να επιτίθεται προς το καλάθι, αλλά ταυτόχρονα να βρίσκει ρυθμό, επιτρέποντας σε όλη την επίθεσή μας να βρει ρυθμό».