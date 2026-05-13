Αγγλικό πόλεμο για την υπογραφή του Αντρέα Καμπιάσο αποκαλύπτει η ιστοσελίδα «TEAMtalk».

Η Μάντσεστερ Σίτι, που κινήθηκε για την απόκτησή του από την Γιουβέντους το προηγούμενο καλοκαίρι έχει επιστρέψει στη διεκδίκηση του, ενώ ενδιαφέρον έχουν δείξει επίσης οι Άρσεναλ, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 26χρονος Ιταλός διεθνής αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο με τη Γιουβέντους έως το καλοκαίρι του 2029 και η ομάδα του Τορίνο ζητά 60 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τα δικαιώματα του.

Ο αμυντικός των «μπιανκονέρι» αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 από την Τζένοα έναντι πέντε εκατ. ευρώ, και τον πρώτο χρόνο δόθηκε δανεικός στην Μπολόνια.

Φέτος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και το κασέ του έχει εκτοξευτεί, καθώς σε 45 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, έχει τρία γκολ και πέντε ασίστ στο ενεργητικό του.