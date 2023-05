Υπέγραψε το συμβόλαιό του με την Τσέλσι ο Ποτσετίνο!

O Μαουρίτσιο Ποτσετίνο είναι ο προπονητής που θα προσπαθήσει να επαναφέρει την Τσέλσι στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Αργεντίνος τεχνικός είχε συμφωνήσει προφορικά με τη διοίκηση των Λονδρέζων και σήμερα (28/05) έβαλε την υπογραφή του για συμβόλαιο έως το 2026 με τους «μπλε», όπως ανέφερε σε ρεπορτάζ του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Έτσι, το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Τσέλσι.

Ο Ποτσετίνο αναμένεται να πιάσει δουλειά από την επόμενη κιόλας εβδομάδα στους Λονδρέζους.

Mauricio Pochettino has finally signed the contract as new Chelsea head coach after verbal agreement reached 2 weeks ago. 🚨🔵✍🏻 #CFC



Official statement ready, he’s starting his job as Chelsea manager next week.



Contract will be valid until June 2026.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/7BaBpimsFm