Μυθικό ρεκόρ καριέρας με 55 πόντους ο διαστημικός Aντετοκούνμπο - Οι Μπάκς 123-113 τους Ουίζαρντς

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σπάει όλα τα κοντέρ το Μιλγουόκι νίκησε με 123-113 τους Ουίζαρντς και επέστρεψαν στις νίκες. Ο Ελληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε μία από τις εντυπωσιακότερες εμφανίσεις στην καριέρα του κι έκανε ρεκόρ πόντων.

"We don't only play for the name on the back. We play for the name on the front." pic.twitter.com/tjF7CzLmEG