Με τον Όμηρο Νετζήπογλου στη δωδεκάδα και χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στο Παλάου Μπλαουγκράνα (21:30), για την έκτη αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συμπεριέλαβε τον Νετζήπογλου στις επιλογές του για την αναμέτρηση, αφήνοντας εκτός δωδεκάδας τους Αντώνη Καραγιαννίδη και Μπράιαντ Ντάνστον.

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