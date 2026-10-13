Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Παρτίζαν και ιδίως η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι ύστερα από την επεισοδιακή αποχώρησή του, αποτελεί θέμα και στα ισπανικά ΜΜΕ, με τον άμεσο συνεργάτη του «Ζοτς», Χοσέ Μαρία Ισκιέρδο να μεταφέρει το κλίμα της ομάδας και να μιλάει για τις προκλήσεις που έχει μπροστά της.

Μιλώντας σε ισπανικό μέσο ενημέρωσης, ο Ισκιέρδο στάθηκε στην υψηλή ποιότητα του έμψυχου δυναμικού του Παναθηναϊκού, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί για να δημιουργηθεί ένα πραγματικά ανταγωνιστικό σύνολο. Όπως εξήγησε, βασική αποστολή του προπονητικού επιτελείου είναι να ενώσει τους παίκτες, ώστε το ατομικό ταλέντο να λειτουργεί προς όφελος της ομάδας.

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