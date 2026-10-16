Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ζέλικο Ομπράντοβιτς εναντίον Δημήτρη Ιτούδη για την 6η αγωνιστική από το Τ-Center
O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ-Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Με στόχο να κάνει το 6/6 και να παραμείνει η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση, το τριφύλλι υποδέχεται την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις των δύο ομάδων στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr