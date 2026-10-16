Ζέλικο Ομπράντοβιτς εναντίον Δημήτρη Ιτούδη για την 6η αγωνιστική από το Τ-Center

O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ-Αβίβ για την 6η αγωνιστική της Euroleague. Με στόχο να κάνει το 6/6 και να παραμείνει η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση, το τριφύλλι υποδέχεται την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, στο παιχνίδι που ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις των δύο ομάδων στη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr