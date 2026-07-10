Τη μεταγραφή του καλοκαιριού πάει να ολοκληρώσει ο Δικέφαλος του Βορρά, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έχει συμφωνήσει με τον Τούρκο φόργουορντ για συμβόλαιο τριών ετών, που θα αποφέρει στον 31χρονο εννέα εκατομμύρια ευρώ. Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ήταν γνωστή εδώ και καιρό η πρόθεση του ΠΑΟΚ να ρίξει πολλά χρήματα με την απόκτηση ενός παίκτη τοπ επιπέδου στις θέσεις των φόργουορντ, κανείς όμως δεν περίμενε ότι οι ασπρόμαυροι θα έφταναν σε συμφωνία με ίσως τον κορυφαίο παίκτη στη θέση του στην Ευρώπη, σε ένα «χρυσό» deal, που θα κάνει τον Τούρκο φόργουορντ πλουσιότερο κατά εννέα εκατομμύρια ευρώ!

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