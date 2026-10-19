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Η νίκη του ΠΑΟΚ επί του Κολοσσού στη Ρόδο (84-88) έφερε την υπογραφή του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης στην τρίτη αγωνιστική της Stoiximan GBL.
Ο Τούρκος φόργουορντ έκανε ρεκόρ καριέρας στο ελληνικό πρωτάθλημα με 37 πόντους, έχοντας 3/4 δίποντα, 7/11 τρίποντα και 10/11 βολές, ενώ πρόσθεσε τρία ριμπάουντ, μία ασίστ, ένα κλέψιμο και 8 κερδισμένα φάουλ σε 35 λεπτά συμμετοχής.
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