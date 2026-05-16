Υπάρχουν λίγα σήματα στην αυτοκίνηση που κουβαλούν τόσο μεγάλη ιστορία όσο τα τρία γράμματα GTI. Από το πρώτο Golf GTI του 1976 μέχρι τα σημερινά hot hatch, η Volkswagen κατάφερε να δημιουργήσει μια ολόκληρη σχολή γύρω από τα μικρά γρήγορα αυτοκίνητα. Και τώρα, σχεδόν 50 χρόνια μετά, έφτασε η στιγμή που πολλοί περίμεναν. Το πρώτο ηλεκτρικό GTI είναι πλέον πραγματικότητα.

Το όνομά του είναι ID. Polo GTI και παρουσιάστηκε επίσημα στο Nürburgring, σε μία κίνηση με έντονο συμβολισμό από τη Volkswagen. Για πρώτη φορά στην ιστορία, το σήμα GTI μπαίνει σε αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο παραγωγής, ανοίγοντας ένα εντελώς νέο κεφάλαιο για τη γερμανική εταιρία.

Και μπορεί να είναι ηλεκτρικό, όμως η Volkswagen επιμένει πως το νέο μοντέλο δεν σχεδιάστηκε απλώς για εντυπωσιακά νούμερα επιτάχυνσης. Αντιθέτως, οι μηχανικοί θέλησαν να διατηρήσουν τον «fun to drive» χαρακτήρα που έκανε τα GTI θρύλο. Για αυτό και το ID. Polo GTI παραμένει προσθιοκίνητο, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό στον εμπρός άξονα και ειδικά ρυθμισμένο στήσιμο.

Η ισχύς φτάνει τους 226 ίππους, ενώ το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 6,8 δευτερόλεπτα. Μπορεί αυτά τα νούμερα να μη σοκάρουν πλέον στην εποχή των ηλεκτρικών “πυραύλων”, όμως η Volkswagen λέει ξεκάθαρα πως δεν ήθελε να δημιουργήσει ένα υπερβολικά βαρύ ή ακραίο EV. Στόχος ήταν η αίσθηση ενός αυθεντικού compact GTI που θα μπορείς να απολαύσεις σε επαρχιακό δρόμο και όχι μόνο στις ευθείες.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην πλατφόρμα MEB Entry και χρησιμοποιεί μπαταρία 52 kWh. Η αυτονομία αγγίζει περίπου τα 425 χιλιόμετρα WLTP, ενώ υποστηρίζεται ταχεία φόρτιση DC έως 105 kW, επιτρέποντας φόρτιση 10-80% σε περίπου 24 λεπτά. Η τελική περιορίζεται στα 175χλμ./ώρα

Σχεδιαστικά, το ID. Polo GTI προσπαθεί ξεκάθαρα να κρατήσει επαφή με την ιστορία των GTI. Η χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή στη μάσκα παραμένει παρούσα, ενώ υπάρχουν νέοι προφυλακτήρες, αεροδυναμικά βοηθήματα, διαχύτης, πίσω αεροτομή και αποκλειστικές ζάντες 19 ιντσών. Φυσικά δεν λείπουν οι κόκκινες δαγκάνες φρένων και τα GTI λογότυπα παντού.

Στο εσωτερικό η εικόνα είναι πιο ψηφιακή από ποτέ, όμως και εδώ η VW προσπάθησε να κρατήσει στοιχεία από το παρελθόν. Τα καθίσματα διαθέτουν το χαρακτηριστικό καρό μοτίβο, υπάρχουν κόκκινες λεπτομέρειες σε ταμπλό και τιμόνι, ενώ το λογισμικό περιλαμβάνει ειδικό GTI mode με διαφορετικά γραφικά και πιο «σπορ» απόκριση του αυτοκινήτου.

Η εμπορική πορεία του μοντέλου θα ξεκινήσει μέσα στο 2026, με τιμές που στη Γερμανία αναμένεται να ξεκινούν κοντά στις 39.000 ευρώ.

Και γιατί έγινε στο Nurburgring η αποκάλυψη του;

Μόνο τυχαία δεν είναι η επιλογή της θρυλικής πίστας, μιας και αυτό το διήμερο διοργανώνεται ο 24ωρος αγώνας αντοχής. Έτσι η Volkswagen καταφέρει να συνδέσει το νέο μοντέλο με το motorsport DNA των GTI. Η «Πράσινη Κόλαση» όπως έχει χαρακτηριστεί η πίστα του Nurburgring βρίσκεται στη Γερμανία και αποτελεί το όνειρο των απανταχού petrolheads καθώς είναι από τα λίγα μέρη όπου ένα αυτοκίνητο δείχνει πραγματικά την αξία του, φυσικά μαζί με τις ικανότητες του οδηγού. Δημιουργήθηκε το μακρινό 1925 κοστίζοντας κάτι λιγότερο από 15 εκ. ευρώ, ένα ποσό που έχει εισπράξει στο πολλαπλάσιο όλα αυτά τα χρόνια. Με το σημερινό της μήκος να αγγίζει τα 20χλμ. σχεδόν όλες οι εταιρίες τη χρησιμοποιούν για να δοκιμάσουν αρχικά τα καινούργια τους performance cars, και στη συνέχεια να κυνηγήσουν και έναν καλό χρόνο.