Ο λόγος για μία one-off έκδοση της W16 Mistral, η οποία δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος εξατομίκευσης Bugatti Sur Mesure σε συνεργασία με τη φημισμένη γερμανική βασιλική πορσελανοποιία Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin (KPM). Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο που δύσκολα μπορεί να χαρακτηριστεί απλώς ως hypercar.

Ένα αφιέρωμα στη Veyron L’Or Blanc

Η νέα δημιουργία αποτελεί ουσιαστικά τον διάδοχο της θρυλικής Veyron Grand Sport L’Or Blanc, η οποία είχε παρουσιαστεί το 2011 και ήταν η πρώτη Bugatti που ενσωμάτωνε πορσελάνινα στοιχεία στο αμάξωμα και την καμπίνα.

Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, η εταιρεία επανέρχεται στην ίδια φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας όμως πιο σύγχρονες τεχνικές σχεδίασης. Οι χαρακτηριστικές μαύρες γραμμές πάνω στο λευκό αμάξωμα δεν αποτελούν απλώς διακοσμητικό στοιχείο. Βασίζονται στα ψηφιακά μοντέλα NURBS που χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές της Bugatti για τη δημιουργία των επιφανειών του αυτοκινήτου, μεταφέροντας ουσιαστικά τη γεωμετρία του ψηφιακού σχεδιασμού επάνω στο πραγματικό αμάξωμα.

Η πορσελάνη βρίσκεται παντού

Το στοιχείο που κάνει τη «Blanc Éternel» πραγματικά μοναδική είναι η εκτεταμένη χρήση χειροποίητης πορσελάνης. Το λογότυπο “EB”, οι τάπες πλήρωσης καυσίμου, τα ένθετα του χώρου του κινητήρα, αλλά και αρκετές λεπτομέρειες στο εσωτερικό, όπως ο επιλογέας των σχέσεων, τα καλύμματα των ηχείων και οι επενδύσεις στα υποβραχιόνια, είναι κατασκευασμένα από πορσελάνη της KPM Berlin.

Η ενσωμάτωση ενός τόσο εύθραυστου υλικού σε ένα αυτοκίνητο που μπορεί να ξεπεράσει τα 450 χλμ./ώρα αποτέλεσε τεράστια τεχνική πρόκληση. Μάλιστα, κατά την κατασκευή κάθε πορσελάνινο εξάρτημα έπρεπε να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το ψήσιμο συρρικνώνεται περίπου κατά 17%, ώστε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να εφαρμόζει με απόλυτη ακρίβεια στις προβλεπόμενες θέσεις.

Το τελευταίο αντίο στον θρυλικό W16

Πίσω από το εντυπωσιακό αμάξωμα παραμένει ένας από τους πιο ιστορικούς κινητήρες της αυτοκίνησης. Η W16 Mistral κινείται από τον τετραπλά τουρμπάτο W16 των 8 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 1.600 ίππους και συνδυάζεται με σύστημα τετρακίνησης και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων.

Δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε μοντέλο της Bugatti. Η W16 Mistral αποτελεί το τελευταίο αυτοκίνητο παραγωγής της εταιρείας που χρησιμοποιεί τον εμβληματικό W16 κινητήρα, ο οποίος υπηρετεί τη μάρκα εδώ και δύο δεκαετίες, πριν η σκυτάλη περάσει στη νέα Tourbillon με τον υβριδικό V16 κινητήρα. Η συγκεκριμένη Mistral κατέχει ήδη μία ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Bugatti, καθώς με τα 453,91 χλμ./ώρα αναδείχθηκε το ταχύτερο ανοικτό αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο.

Ένα αυτοκίνητο που δύσκολα θα ξαναδούμε

Η Bugatti δεν αποκάλυψε τον ιδιοκτήτη της μοναδικής «Blanc Éternel», ούτε φυσικά την τιμή της. Ωστόσο, δεδομένου ότι μία “απλή” W16 Mistral κοστίζει περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, η συγκεκριμένη one-off δημιουργία εκτιμάται ότι αξίζει σημαντικά περισσότερο.