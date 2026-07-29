του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος

Η Voge ανταποκρίθηκε στις ανάγκες της αγοράς και έκανε πρώτη το βήμα στη μεσαίου κυβισμού κατηγορία των adventure scooter, με το νέο Voge SR450X, την παρουσίαση και τα χαρακτηριστικά του οποίου είδαμε στο σχετικό μας άρθρο.

Αφού λοιπόν καταλάβαμε τη φιλοσοφία του δικύλινδρου Voge SR450X, ήρθε η ώρα να μπούμε στην πίστα καρτ των Αφιδνών, το Kartodromo, στο ασφάλτινο κομμάτι και με μια μικρή παράκαμψη να πάρουμε μια μικρή γεύση σε χωμάτινο κομμάτι.

Βέβαια να θυμηθούμε ότι η ίδια η εταιρία προσδιορίζει τη χρήση του ως: 60% Αστική μετακίνηση, 30% Ταξίδια, 10% εκτός δρόμου οδήγηση και όντως θα πούμε ότι απλώς από το χωμάτινο κομμάτι περνάς και μπορείς να δεις ότι τα επιπλέον μαρσπιέ που υπάρχουν μπορούν να σου δώσουν τη δυνατότητα να κατευθύνεις όρθιος καλύτερα το όχημά σου.

Αλλά αν επιχειρήσεις να κάνεις κάποιο αλματάκι το βάρος των 210 κιλών, συν το δικό σου, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα και να έχει μέχρι και αποκόλληση μαρσπιέ!

Ας επικεντρωθούμε όμως στην άσφαλτο, όπου θα περάσει το 90% του χρόνου το Voge SR450X. Αρχικά να πούμε ότι η θέση οδήγησης είναι άνετη και η ρυθμιζόμενη ζελατίνα, ακόμη και στο χαμηλότερο σημείο της, προσφέρει καλή προστασία από τον αέρα.

Ο κινητήρας είναι γεμάτος ροπή και δύναμη σε όλη την κλίμακα των στροφών και η λειτουργία του είναι εξαιρετική, προσφέροντας την απαραίτητη επιτάχυνση στις εξόδους και των κλειστών στροφών, όπως και στις πιο ανοικτές.

Τα φρένα επίσης είναι σωστά ισορροπημένα ανάμεσα στη δύναμη φρεναρίσματος και την αίσθηση που δίνουν.

Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στην πίστα ήταν η γρήγορη επαναφορά της μπροστινής ανάρτησης τη στιγμή που αφήνεις το φρένο και κάνεις την είσοδο στη στροφή. Αυτό δημιουργεί μια μικρή αστάθεια και κίνηση μπροστά που είναι κάπως ενοχλητική.

Δυστυχώς δεν είχαμε το χρόνο να ρυθμίσουμε την ανάρτηση της ΚΥΒ, αλλά είμαστε σίγουροι ότι μπορεί εύκολα να βρεθεί η σωστή επαναφορά, αφού το γεγονός ότι η το πιρούνι αυτό είναι ρυθμιζόμενο και προέρχεται από μια τόσο ποιοτική εταιρία, είναι μια εγγύηση ότι θα δουλέψει όπως πρέπει.

Πέρα από αυτό η σταθερότητα μέσα στη στροφή και στις εξόδους είναι εξαιρετική και το Voge SR450X κινείται γρήγορα και σε ρυθμούς που εντυπωσιάζουν.

Και στο τέλος της μικρής μας δοκιμής δεν μπορούσαμε παρά να βλέπουμε ένα όμορφο σκούτερ, με τις ακτινωτές ζάντες του, να είναι πρόθυμο για εύκολες, άνετες και γρήγορες μετακινήσεις.

Σύντομα θα το οδηγήσουμε και στις συνθήκες πόλης και ταξιδιού για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, όμως η πρώτη εντύπωση είναι συνολικά θετική.

Η τιμή του Voge SR450X είναι στα 6,795€, που με σχετικές εκπτώσεις (ανάλογα με την προκαταβολή) μπορεί να φτάσει τα 6,295€, είναι επίσης ένα μεγάλο ατού στην πορεία του στην αγορά!