Θέλεις να παρκάρεις και ο χώρος είναι αρκετά στενός. Δεν αγχώνεσαι όμως καθώς έχεις αυτοκίνητο νέας γενιάς και επιλέγεις στην οθόνη τη λειτουργία Surround View. Ξαφνικά βλέπεις το αυτοκίνητό σου από μια γωνία που κανονικά θα απαιτούσε μια κάμερα τοποθετημένη αρκετά μέτρα πάνω από το έδαφος. Κι όμως, δεν υπάρχει καμία κάμερα στην οροφή, ούτε φυσικά κάποιο drone που σε ακολουθεί.

Το μυστικό βρίσκεται σε τέσσερις κάμερες, έναν υπολογιστή και ένα έξυπνο λογισμικό που συνδυάζει τις εικόνες τους σε πραγματικό χρόνο.

Το σύστημα είναι γνωστό ως κάμερα περιμετρικής προβολής 360° ή Surround View και έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για το παρκάρισμα και τους ελιγμούς σε στενούς χώρους. Σε ένα τυπικό σύστημα 360°, υπάρχουν τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες. Μία στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, μία πίσω και δύο στα πλαϊνά, συνήθως κάτω από τους εξωτερικούς καθρέφτες. Κάθε κάμερα καταγράφει ένα διαφορετικό τμήμα του περιβάλλοντος χώρου, με τις εικόνες τους να επικαλύπτονται εν μέρει. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα συγκεντρώνει πληροφορίες από όλες τις πλευρές του οχήματος. Ωστόσο, οι εικόνες που καταγράφουν οι κάμερες δεν μοιάζουν καθόλου με εκείνη που βλέπουμε στην οθόνη. Οι ευρυγώνιοι φακοί παραμορφώνουν την εικόνα, ενώ κάθε κάμερα κοιτάζει τον χώρο από διαφορετική γωνία και ύψος.

Το λογισμικό που μετατρέπει τέσσερις εικόνες σε μία

Για να δημιουργηθεί η ενιαία εικόνα από ψηλά, ο υπολογιστής του αυτοκινήτου πρέπει πρώτα να γνωρίζει με ακρίβεια τη θέση και τον προσανατολισμό κάθε κάμερας. Στη συνέχεια, διορθώνει τις παραμορφώσεις που προκαλούν οι φακοί και μετασχηματίζει τις επιμέρους εικόνες, ώστε να φαίνονται σαν να έχουν καταγραφεί από μια κοινή, εικονική οπτική γωνία πάνω από το όχημα. Οι εικόνες προβάλλονται σε ένα κοινό γεωμετρικό επίπεδο και στη συνέχεια ενώνονται στα σημεία όπου επικαλύπτονται. Το λογισμικό εξομαλύνει τις ενώσεις, ώστε να δημιουργείται η αίσθηση μιας ενιαίας, συνεχούς εικόνας.

Αυτός είναι και ο λόγος που η εικόνα μπορεί να παρουσιάζει μικρές παραμορφώσεις, ιδιαίτερα κοντά στις γωνίες του αυτοκινήτου ή γύρω από ψηλά αντικείμενα.

Πώς εμφανίζεται το ίδιο το αυτοκίνητο στην εικόνα;

Οι εξωτερικές κάμερες δεν μπορούν να καταγράψουν ολόκληρο το αμάξωμα από ψηλά, αφού βρίσκονται χαμηλά, κοντά στους προφυλακτήρες και στους καθρέφτες. Έτσι, το κεντρικό τμήμα της εικόνας συμπληρώνεται συνήθως με μια γραφική αναπαράσταση του αυτοκινήτου, η οποία τοποθετείται πάνω στην εικόνα που δημιουργείται από τις κάμερες. Το αποτέλεσμα είναι η γνώριμη απεικόνιση του οχήματος από ψηλά, με τον δρόμο, τις γραμμές του πάρκινγκ και τα εμπόδια γύρω του να εμφανίζονται σαν να τα βλέπουμε από ένα σημείο ακριβώς πάνω από την οροφή.

Παρά την εντυπωσιακή τεχνολογία, η εικόνα 360° δεν αποτελεί μια απόλυτα πιστή αναπαράσταση του περιβάλλοντος.

Επειδή το σύστημα συνδυάζει εικόνες από διαφορετικά σημεία, μπορεί να εμφανιστούν παραμορφώσεις, ιδιαίτερα στα σημεία όπου ενώνονται οι εικόνες των καμερών. Ένα ψηλό αντικείμενο μπορεί να φαίνεται παραμορφωμένο ή να μην αποδίδεται σωστά, ενώ η απόσταση από ένα εμπόδιο μπορεί να εκτιμηθεί λανθασμένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αντικείμενα που βρίσκονται σε συγκεκριμένες περιοχές γύρω από το αυτοκίνητο ενδέχεται να μην εμφανίζονται καθόλου στην τελική εικόνα. Γι’ αυτό και οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν το σύστημα ως βοήθημα στάθμευσης και ελιγμών, όχι ως υποκατάστατο της άμεσης παρατήρησης από τον οδηγό.