Μια ιδιαίτερα σοβαρή ανάκληση που αφορά περισσότερα από 720.000 αυτοκίνητα ανακοίνωσε η BMW, έπειτα από τον εντοπισμό προβλήματος που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πυρκαγιά. Το ανησυχητικό στην υπόθεση είναι ότι ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στη διάρκεια της οδήγησης, καθώς τα οχήματα ενδέχεται να εκδηλώσουν φωτιά ακόμη και όταν είναι σταθμευμένα και με τον κινητήρα σβηστό.

Συγκεκριμένα, η ανάκληση αφορά 720.796 οχήματα και συνοδεύεται από μια ασυνήθιστη προειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες τους. Αυτή αναφέρει πως μέχρι να ολοκληρωθεί η απαραίτητη επισκευή, θα πρέπει να τα σταθμεύουν σε εξωτερικούς χώρους, μακριά από κτίρια, γκαράζ και άλλα αυτοκίνητα.

Το ακόμη πιο προβληματικό στοιχείο είναι ότι δεν πρόκειται για μια εντελώς νέα τεχνική αστοχία. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ανάκλησης το 2024, για πρόβλημα που σχετίζεται και πάλι με την αντλία νερού. Παρά την προηγούμενη επέμβαση, το ζήτημα φαίνεται πως δεν αντιμετωπίστηκε οριστικά.

Το εξάρτημα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά

Σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία οδικής ασφάλειας NHTSA, το πρόβλημα εντοπίζεται σε έναν ηλεκτρικό σύνδεσμο της αντλίας νερού, ο οποίος ενδέχεται να μην έχει στεγανοποιηθεί σωστά. Με την πάροδο του χρόνου, υγρασία μπορεί να εισχωρήσει στον σύνδεσμο, προκαλώντας βραχυκύκλωμα. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Η BMW έχει ενημερώσει τις αμερικανικές αρχές ότι γνωρίζει περίπου δέκα περιστατικά στις ΗΠΑ που σχετίζονται ή ενδέχεται να σχετίζονται με τη συγκεκριμένη αστοχία. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα περιστατικά αυτά αφορούσαν αυτοκίνητα στα οποία είχε ήδη πραγματοποιηθεί η επισκευή της προηγούμενης ανάκλησης. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχουν αναφερθεί ατυχήματα ή τραυματισμοί που να συνδέονται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Η προηγούμενη ανάκληση δεν έλυσε το πρόβλημα

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή τα οχήματα είχαν ήδη ανακληθεί το 2024 για ζήτημα που αφορούσε την αντλία νερού. Οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν τότε δεν αποδείχθηκαν αρκετές για να αποκλείσουν τον κίνδυνο, με αποτέλεσμα να απαιτείται πλέον νέα επέμβαση. Αυτή τη φορά, μάλιστα, η BMW δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εξέλιξη της διορθωτικής λύσης. Η νέα επισκευή βρίσκεται υπό ανάπτυξη και θα πραγματοποιείται δωρεάν από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία της εταιρείας μόλις είναι διαθέσιμη. Μέχρι τότε, η οδηγία των αμερικανικών αρχών είναι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα να παραμένουν σταθμευμένα σε εξωτερικό χώρο και σε απόσταση από κτίρια και άλλα οχήματα.

Η ανάκληση αφορά αρκετές δημοφιλείς σειρές της BMW, με έτη παραγωγής από το 2012 έως και το 2018. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται:

– BMW Σειρά 3 (2012-2016)

– BMW Σειρά 5 (2012-2016)

– BMW X1 (2012-2015)

– BMW Z4 (2012-2016)

– BMW X3 (2013-2017)

– BMW Σειρά 2 Coupe (2014-2016)

– BMW Σειρά 3 Sportswagon (2014-2016)

– BMW 328xi Gran Turismo (2014-2016)

– BMW Σειρά 4 Coupe και Cabriolet (2014-2016)

– BMW Σειρά 2 Cabriolet (2015-2016)

– BMW Σειρά 4 Gran Coupe (2015-2016)

– BMW X4 (2015-2018)

– BMW X5 xDrive40e (2016-2018)

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη καμπάνια αφορά οχήματα της BMW στη Βόρεια Αμερική και δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλα τα αντίστοιχα μοντέλα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα επηρεάζονται.

Η BMW θα πραγματοποιήσει τη διορθωτική εργασία χωρίς χρέωση, μόλις ολοκληρωθεί η εξέλιξη της λύσης. Το γεγονός, πάντως, ότι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκίνητα χρειάζονται νέα ανάκληση για ένα πρόβλημα που είχε ήδη αντιμετωπιστεί με προηγούμενη καμπάνια, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της αρχικής επισκευής