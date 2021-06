Ειδική έκδοση Yamaha NMAX με άρωμα Star Wars

Επιμέλεια: Γιάννης Πετρόχειλος

Μια ειδική, περιορισμένη έκδοση του NMAX περιμένει τους φίλους της Yamaha στην αγορά της Βραζιλίας. Η Θα είχε ενδιαφέρον μια έκδοση R2-D2 ή μια έκδοση Yoda!Yamaha συνεργάστηκε με τους ανθρώπους του Star Wars για να σχεδιάσουν δύο μοναδικά scooter τα οποία απευθύνονται στους φανατικούς οπαδούς των ταινιών επιστημονικής φαντασίας.

Οι άνθρωποι της Yamaha Βραζιλίας αποφάσισαν να κατασκευάσουν δύο εκδόσεις του NMAX Star Wars για καλύψουν όλα τα γούστα. Το ένα είναι σε λευκό φόντο με τα λογότυπα της Επαναστατικής Συμμαχίας (Rebel Alliance) και το άλλο είναι μαύρο με τα λογότυπα της Αυτοκρατορίας (Galactic Empire).

May the Force be with you!

Το λευκό NMAX της Συμμαχίας έχει πάνω του τα χαρακτηριστικά του X-Wing που πιλοτάρει ο Luke Πάνω σε NMAX 155 πειραματίστηκαν οι άνθρωποι της Yamaha Βραζιλίας.Skywalker με τα σύμβολα της Red Squadron. Από την άλλη έχουμε την αναπαράσταση του Tie-Fighter της Αυτοκρατορίας με πιο... σκοτεινά χρώματα και κόκκινες πινελιές. Αν είναι με την πλευρά των Jedi σίγουρα δεν θα επιλέξεις αυτό το NMAX και θα πας με την πλευρά του... συμμαχικού λευκού.

Τα NMAX που επιλέχτηκαν είναι 155 κ.εκ. και μηχανικά δεν έχουν καμία διαφορά από τα απλά scooter της Yamaha. Ωστόσο θα… έχεις τη Δύναμη μαζί σου, όπως θα έλεγε ο Όμπι ουάν Κανόμπι.

