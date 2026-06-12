Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Οι αναβάτες Pol Tarrés (Πολ Ταρρές) και Kevin Gallas, συμμετείχαν στο θρυλικό Red Bull Erzbergrodeo με Ténéré 700, στην ιστορική 30η έκδοση της διοργάνωσης, που έγινε από τις 4 έως τις 7 Ιουνίου στην Αυστρία.

Το Red Bull Erzbergrodeo θεωρείται ευρέως ως ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες αντοχής στον κόσμο, η εμβληματική πρόκληση σκληρού enduro που ωθεί τόσο τους αναβάτες όσο και τις μηχανές στα απόλυτα όριά τους.

Στις τέσσερις εξαντλητικές ημέρες των αγώνων, οι Tarrés και Gallas να επέδειξαν τις δυνατότητες της Ténéré 700 σε μια από τις πιο απαιτητικές διαδρομές του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η διοργάνωση ξεκίνησε την Πέμπτη με το Remus Rocket Ride – μια έντονη ανάβαση που χρησιμεύει ως ο εναρκτήριος αγώνας του Σαββατοκύριακου, όπου οι αγωνιζόμενοι πρέπει να ανέβουν μια απότομη, πολυεπίπεδη πλαγιά λατομείου όσο το δυνατόν γρηγορότερα, συνδυάζοντας ταχύτητα και ικανότητα.

Η πρόκριση για τον κύριο αγώνα Erzbergrodeo πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Prologue την Παρασκευή και το Σάββατο, με κάθε αναβάτη να κάνει έναν χρονομετρημένο γύρο κάθε μέρα, προκειμένου να τοποθετηθεί στους Top-500 αγωνιζόμενους.

Οι Tarrés και Gallas τερμάτισαν σε μια εντυπωσιακή δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στην κατηγορία των δικύλινδρων, γεγονός που τους έβαλε στη δεύτερη σειρά εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής.

Την Κυριακή, ξεκίνησε η κύρια αγωνιστική περίοδος του Σαββατοκύριακου όπου 500 αγωνιζόμενοι πήραν την εκκίνηση στο κάτω μέρος του λατομείου για να συμμετάσχουν στο Erzbergrodeo Hare Scramble.

Αγωνιζόμενοι στον «Iron Giant», οι αγωνιζόμενοι στόχευαν να φτάσουν σε 27 σημεία ελέγχου σε χρονικό όριο τεσσάρων ωρών.

Μόνο μια χούφτα αγωνιζόμενων έφτασαν στον τερματισμό. Πολεμώντας τον χαλαρό σχιστόλιθο, τις χαλικόστρωτες πλαγιές και τα χωράφια με τους βράχους, μια δοκιμασία ψυχικής δύναμης καθώς και οδηγικής ικανότητας.

Η Ténéré 700 επέδειξε εντυπωσιακή αξιοπιστία χωρίς μηχανικά προβλήματα σε τέσσερις ώρες εξαντλητικών συνθηκών, επιτρέποντας στον Tarrés να φτάσει στο Checkpoint 19 – μπαίνοντας στα βιβλία ιστορίας πετυχαίνοντας ένα απίστευτο νέο ρεκόρ για μεγάλες δικύλινδρες μοτοσυκλέτες στην εκδήλωση και τερματίζοντας στην εντυπωσιακή 77η θέση από τους 500 αγωνιζόμενους.

Μετά από ένα επιτυχημένο Σαββατοκύριακο στο Rocket Ride και στο Prologue, που ήταν οι κύριοι στόχοι του, ο Gallas πήρε την απόφαση να τερματίσει το Hare Scramble του στο Checkpoint 1. Τόσο ο Tarrés όσο και ο Gallas θα αγωνιστούν στο Red Bull Romaniacs στην κατηγορία Adventure από τις 28 Ιουλίου.

Pol Tarrés: ”Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε αυτόν τον αγώνα, επειδή δεν ξέρεις αν θα βρέξει ή όχι, αλλά ευτυχώς φέτος ο καιρός ήταν καλός για εμάς και αποφασίσαμε να πιέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε και να χαράξουμε μια δυνατή στρατηγική. Ο Κέβιν αποφάσισε να σταματήσει στο Checkpoint 1 απλώς για να με στηρίξει και να είναι στο πλευρό μου. Μου έδειχνε τις καλύτερες γραμμές και γενικά ήταν μεγάλη βοήθεια για μένα. Ξεκίνησα πολύ καλά και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στο Έρζμπεργκ είναι η εκκίνηση. Προσπάθησα να διαχειριστώ τον αγώνα με καλό τρόπο, να μην πιέσω πολύ νωρίς για να εξοικονομήσω ενέργεια για το τέλος. Έφτασα στο Checkpoint 16 και συνειδητοποίησα ότι ήμουν πολύ κοντά στο ρεκόρ για μεγάλες δικύλινδρες μοτοσυκλέτες, οπότε μόλις έφτασα εκεί, είπα εντάξει, τώρα πρέπει να πάμε για περισσότερα. Δεν ξέρω πώς άλλα το πάλεψα και φτάσαμε στο Checkpoint 19. Είναι αδύνατο να περιγράψω πόσο περήφανος είμαι γι’ αυτό και για όλη τη σκληρή δουλειά της ομάδας της Trece Racing Society. Η μοτοσυκλέτα ήταν επίσης απίστευτη. Την πιέζαμε στα όριά της συνεχώς, και αυτό που κατάφερε να κάνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν καταπληκτικό”.