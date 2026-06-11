Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά παραγωγικό αγωνιστικό τριήμερο ολοκληρώθηκε για τον Έλληνα πρωταθλητή Κωνσταντίνο Μαυρόπουλο (Dinos31) στο πλαίσιο του CIV Yamaha R7 Cup, που διεξήχθη στην ιστορική πίστα της Imola από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου 2026.

Η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία για τον νεαρό αναβάτη, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αγωνιζόταν στην απαιτητική και ιδιαίτερα τεχνική Iταλική πίστα. Καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν πολλές αλλαγές και δοκιμές στο set-up της μοτοσυκλέτας, με τον Dinos31 να συνεργάζεται στενά με τον μηχανικό του, Χρήστο Φράγκο, καθώς και με τον Team Manager της Rosso e Nero, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και την καλύτερη προσαρμογή στις απαιτήσεις της Imola.

Αγώνας Σαββάτου

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, ο Dinos31 εκκίνησε από την 8η θέση της σχάρας εκκίνησης, που αντιστοιχούσε στην τρίτη σειρά. Παρά τον έντονο ανταγωνισμό και τις μικρές διαφορές μεταξύ των αναβατών, κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα στην 7η θέση, κερδίζοντας μία θέση σε σχέση με την εκκίνηση.

Ένας εντυπωσιακός αγώνας την Κυριακή

Ο δεύτερος αγώνας της Κυριακής ήταν κάτι περισσότερο από εντυπωσιακός.

Παρότι ξεκίνησε ξανά από την 8η θέση, ο Έλληνας αναβάτης πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση και βρέθηκε ήδη μέσα στην πρώτη τριάδα στα πρώτα μέτρα του αγώνα. Ωστόσο, μία επαφή με συναθλητή του τον ανάγκασε να υποχωρήσει μέχρι την 11η θέση.

Ο Dinos31 δεν πτοήθηκε. Με απόλυτη συγκέντρωση και αγωνιστικό πείσμα, κατάφερε μέσα στους επόμενους δύο γύρους να επιστρέψει στην 8η θέση, συνεχίζοντας τη μάχη για την κορυφή. Η πρόοδός του ήταν εντυπωσιακή, καθώς όχι μόνο ανέκτησε συνεχώς θέσεις, αλλά έκλεισε και διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων από τον πρωτοπόρο του αγώνα.

Παράλληλα, βελτίωσε τον προσωπικό του χρόνο κατά 1,30 δευτερόλεπτα μέσα σε συνθήκες αγώνα, σημειώνοντας χρόνο 2:02.4, ενώ στον 7ο γύρο είχε ήδη ανέβει στην 5η θέση.

Δυστυχώς, τα ήδη καταπονημένα ελαστικά δεν επέτρεψαν περαιτέρω πίεση. Στον 8ο και προτελευταίο γύρο, σε μία από τις στροφές της πίστας, έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας και είχε πτώση, εγκαταλείποντας τον αγώνα ενώ βρισκόταν σε τροχιά διεκδίκησης ενός εξαιρετικού αποτελέσματος.

Δήλωση της ομάδας

Η ομάδα Rosso e Nero στάθηκε ξεκάθαρα στη συνολική εικόνα του αγωνιστικού τριημέρου και όχι στο τελικό αποτέλεσμα της Κυριακής.

«Δεν πρόκειται να σταθούμε σε καμία περίπτωση στην πτώση, αλλά στη σημαντική πρόοδο που παρουσίασε ο αναβάτης μας σε όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Οι δυνατότητές του είναι εμφανείς και μία πτώση δεν χαρακτηρίζει σε καμία περίπτωση τον Dinos31 ως οδηγό. Ο αγώνας που πραγματοποίησε την Κυριακή δείχνει έναν αναβάτη που δεν τα παρατά ποτέ και μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ακόμη και όταν βρίσκεται στην 11η θέση.»

Δήλωση Χρήστου Φράγκου (Μηχανικός)

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τον οδηγό μου. Έκανε έναν φοβερό αγώνα. Πάντα πιστεύω ότι οι αγώνες είναι 50-50 μέχρι να τερματίσεις. Μέχρι να δούμε την καρό σημαία, όλα παίζονται. Το σημαντικό είναι ότι ο οδηγός γνωρίζει ακριβώς τον λόγο που ήρθε η πτώση και φεύγουμε από μία πίστα που δεν είχαμε ξαναδεί έχοντας πλέον πολύτιμα δεδομένα για το μέλλον.»

Δήλωση Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου (Dinos31)

«Σίγουρα απογοητεύτηκα από τον εαυτό μου, γιατί έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα ώστε να διεκδικήσω μία θέση στο βάθρο. Η αλήθεια είναι ότι πίεσα πάρα πολύ τη μοτοσυκλέτα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παρόλα αυτά, χαίρομαι γιατί κατάφερα να κλείσω το κενό των τεσσάρων δευτερολέπτων από τους πρωτοπόρους και να βελτιώσω τον προσωπικό μου χρόνο κατά 1,3 δευτερόλεπτα μέσα σε συνθήκες αγώνα, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Οι πτώσεις είναι μέρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και αποτελούν μαθήματα για κάθε αθλητή. Μέχρι σήμερα δεν είχα ποτέ πτώση μέσα σε αγώνα και ακόμη κι αυτό είναι μία εμπειρία από την οποία μαθαίνω.

Σίγουρα λυπάμαι για τους βαθμούς που χάθηκαν, αλλά βρισκόμαστε μόλις στο δεύτερο αγωνιστικό Σαββατοκύριακο της χρονιάς και έχουμε μπροστά μας ολόκληρο το πρωτάθλημα. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο Misano.

Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η Imola μου άρεσε πάρα πολύ ως πίστα. Είναι σφιχτή, απαιτητική και εξαιρετικά τεχνική. Θα ήθελα πραγματικά να επιστρέψω και να αγωνιστώ ξανά εδώ!»

Επόμενος σταθμός: Misano

Παρά την ατυχία του δεύτερου αγώνα, το αγωνιστικό τριήμερο στην Imola άφησε πολύ θετικά συμπεράσματα για τον Dinos31 και την ομάδα του, οι οποίοι απέδειξαν ότι διαθέτουν την ταχύτητα και την αγωνιστική ωριμότητα να διεκδικήσουν ακόμα υψηλότερους στόχους στη συνέχεια της σεζόν.

Ευχόμαστε στον νεαρό πρωταθλητή καλή συνέχεια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο γύρο του CIV Yamaha R7 Cup, που θα πραγματοποιηθεί στην πίστα του Misano από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου 2026.

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