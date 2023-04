Τα Νέα της Πιάτσας #372

Μπήκαμε στη Μεγάλη Εβδομάδα.Την εβδομάδα των Παθών. Αυτή τη χρονιά αναμένεται να έχουμε μεγάλη έξοδο αφού ο κόσμος έχει ανάγκη να ξεσκάσει. Να χαρεί τις γιορτές του Πάσχα και τον οβελία. Η ύπαιθρος θα γεμίσει και οι μεγαλουπόλεις θα αδειάσουν.Τα πλοία που αναχώρησαν σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα προς τα προς τα νησιά του Αιγαίου ήταν γεμάτα. Η μεγάλη έξοδος αναμένεται να ξεκινήσει από τη Μεγάλη Πέμπτη και θα κορυφωθεί το Μεγάλο Σάββατο.

Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε ιδιαίτερα αν βρέχει. Φυσικά δεν πρέπει να οδηγείτε να τα έχετε «τσούξει» . Όχι για τα πρόστιμα αλλά για να προστατέψετε τους δικούς σας ανθρώπους που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο η τους άλλους οδηγούς που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Θυμηθείτε να μην οδηγείτε στη ΛΕΑ. Αφήστε τη λωρίδα ελεύθερη για τα νοσοκομειακά, τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα.

Πρέπει να είστε ήρεμοι ακόμη και αν οι συνθήκες είναι αντίξοες. Όπως συμβαίνει καθημερινά με τα ατέλειωτα μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού και όχι μόνο. Όταν στο ραδιόφωνο ο δημοσιογράφος για 33 δεύτερα αναφέρει δρόμους που είναι απροσπέλαστοι, σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Οι οδηγοί δεν είναι μαζοχιστές για να ταλαιπωρούνται στην εθνική οδό η στον περιφερειακό του Υμηττού. Κάτι λείπει στο συγκοινωνιακό δίκτυο για να αναγκάζονται να κάνουν χρήση των Ι.Χ τους και να ταλαιπωρούνται καθημερινά.

Ο Γολγοθάς της εθνικής οδού είναι καθημερινό φαινόμενο. Αλήθεια αυτοί που υποτίθεται πως μελετούν για τη βελτίωση αυτού του κυκλοφοριακού τι κάνουν. Για σκεφθείτε ότι Γλυφάδα – Κηφισιά χρειάζεσαι καθημερινά το μίνιμουμ μιάμιση ώρα. Στην Κίνα έκαναν λεωφόρους πάνω από τις λεωφόρους. Τέσσερις λωρίδες σε κάθε ρεύμα επι δύο. Δηλαδή οκτώ λωρίδες σε κάθε ρεύμα. Γελάτε σίγουρα. Γιατί εδώ ανοίγει μια τρύπα στο δρόμο και κλείνει μετά από ένα μήνα. Υπομονή και ψυχραιμία. Το Πάσχα να είναι αναίμακτο. Στο χέρι όλων μας είναι.

Ας δούμε λίγες ειδήσεις που έχουν σχέση με το αυτοκίνητο. Στις 15 Απριλίου θα γίνει η αποκάλυψη της Lancia “Emozione Pu+Ra”. Ο κ. Luca Napolitano, CEO της μάρκας είπε ότι το νέο πρωτότυπο είναι ένα 100% ηλεκτρικό αυτοκίνητο που αποτελεί το όραμα της Lancia για τα επόμενα 10 χρόνια. Φέρει τις αξίες της εσωτερικής σχεδίασης που θα εμπνέει τα μελλοντικά μοντέλα, όπως είναι η Ιταλική φινέτσα, η φιλικότητα και η υψηλή ποιότητα. Παράλληλα το πρωτότυπο θα αποτελεί την έκφραση της Lancia για τη βιωσιμότητα, ή όπως την ονομάζουν “Sustylenability”.

Η τεχνολογία «τρέχει» με τέτοιους ρυθμούς που μόνο οι νεότερες γενιές μπορούν να ακολουθήσουν. Ο ψηφιακός κόσμος διαρκώς εξελίσσεται. Το BMW Group εδώ και πολλά χρόνια, έχει επικεντρωθεί στην ψηφιοποίηση υπηρεσιών και εργαλείων, πιστεύοντας ότι αυτά επιτρέπουν μια καλύτερη σύνδεση με τους ιδιοκτήτες οχημάτων BMW, βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη και συμβάλλουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

Η εφαρμογή My BMW προσφέρει άμεση σύνδεση με τον κόσμο της BMW και παρέχει στον χρήστη απαράμιλλη ψηφιοποίηση στην κινητικότητα. Η εφαρμογή ελέγχει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, όπως είναι η κατάσταση των θυρών και η δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος, ενεργοποιεί τους προβολείς του αυτοκινήτου, σχεδιάζει διαδρομές και εισάγει προορισμούς απευθείας στο σύστημα πλοήγησης της BMW.

Για τους ιδιοκτήτες των αμιγώς ηλεκτρικών ή plug-in υβριδικών οχημάτων BMW, η εφαρμογή προσφέρει ακόμη περισσότερες λειτουργίες.

Δυνατότητα ελέγχου της τρέχουσας κατάστασης της μπαταρίας και της αυτονομίας του οχήματος, αναζήτηση του πλησιέστερου σταθμού φόρτισης με πληροφορίες σχετικά με την τιμή και τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης, καθώς και ρύθμιση του κλιματισμού κατά τη διάρκεια της φόρτισης, που εξασφαλίζει ότι η μπαταρία κατά την εκκίνηση του οχήματος βρίσκεται στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας.

Αυτό σημαίνει ότι θα λειτουργεί με πλήρη απόδοση μόλις ο ιδιοκτήτης είναι έτοιμος να αναχωρήσει, ενώ παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια από την μπαταρία για τη θέρμανση ή την ψύξη της καμπίνας κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ενημερώνει τον οδηγό για την κατάσταση του οχήματος και τον προφυλάσσει από δυσάρεστες εκπλήξεις.

Η Bridgestone σχεδίασε και κατασκεύασε ειδικά ελαστικά για το super car Lamborghini Revuelto. Ένα τόσο γρήγορο αυτοκίνητο που διαθέτει τρεις ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι τροφοδοτούν τους μπροστινούς τροχούς και έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης V12 που τροφοδοτεί τους πίσω τροχούς χρειάζεται τα καλύτερα λάστιχα για να έχει τα τέλεια κρατήματα. Η Bridgestone κατασκεύασε ειδικά ελαστικά που είναι σχεδιασμένα για να ενισχύσουν τις σπορ δυνατότητες και τις υψηλές επιδόσεις της νέας Revuelto είτε κινείται σε στεγνό είτε σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep μπορεί ακόμη να μην έχει φθάσει στις εκθέσεις των αυτοκινήτων ωστόσο στα φετινά βραβεία του δημοφιλούς βρετανικού TopGear.com πρόσθεσε στο «βιογραφικό» του, τους τίτλους “Electric Car of the Year” και “Best Electric City Car”. Η αναγνώριση στο θεσμό TopGear.com Electric Awards 2023 έρχεται σε συνέχεια σειράς βραβεύσεων που έχει λάβει ήδη το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Jeep, στο Car Of The Year 2023. Το Jeep Avenger θα παρουσιασθεί επίσημα λίγες ημέρες μετά το Πάσχα στην Ισπανία.

Ο Fantomas επέστρεψε… Το Γαλλικό Μουσείο Αυτοκινήτου και η Συλλογή Schlumpf θέλοντας να τιμήσουν τα εμβληματικά αυτοκίνητα από τις ταινίες του Louis de Funès τα παραθέτουν σε μια έκθεση, στο Εθνικό Μουσείο Αυτοκινήτου της Γαλλίας που άνοιξε τις πύλες του, την Τετάρτη, 5 Απριλίου, και θα παραμείνει ανοικτό έως τις 5 Νοεμβρίου 2023. Οι κινηματογραφικές γαλλικές ταινίες Fantomas με κεντρικό ήρωα τον Louis de Funès έμειναν αξέχαστες για αρκετές δεκαετίες . Στην έκθεση υπάρχει όλη η συλλογή των αυτοκινήτων Schlumpfin Mulhouse. Οι Γάλλοι της DS Automobiles για να τιμήσουν τα εγκαίνια της έκθεσης “On the move with Louis de Funès”, αποκάλυψαν το σχέδιο για ένα πρωτότυπο εμπνευσμένο από το ιπτάμενο αυτοκίνητο της ταινίας “Fantomas Unleashed”.

Τον Μάρτιο, η Volvo Cars διέθεσε 63.132 αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο, αυξάνοντας τις πωλήσεις της κατά 8% σε σχέση με τον περσινό Μάρτιο. Η σειρά Recharge της Volvo Cars, με αμιγώς ηλεκτρικό ή plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, παρέμεινε δημοφιλής κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, αντιπροσωπεύοντας το 41% όλων των αυτοκινήτων Volvo που πωλήθηκαν παγκοσμίως. Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη διάρκεια της περιόδου έκλεισε στο 18%.

Πολύ καλό το νέο πρόγραμμα Επιδότησης Ανταλλαγής που παρουσίασε η Opel. Tο όφελος για τον πελάτη μπορεί να φτάσει έως και τα €2.700, ανάλογα με το καινούργιο μοντέλο Opel που θα επιλεγεί. Μέσω του προγράμματος Επιδότησης Ανταλλαγής της Opel, οι υποψήφιοι πελάτες έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το δημοφιλές Corsa, το πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά για το 1ο τρίμηνο του 2023. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης το πολυβραβευμένο Νέο Astra, καθώς και η ολοκληρωμένη γκάμα των Opel SUV: το τολμηρό Mokka, το αξιόπιστο και ιδανικό για οικογένειες Crossland και το κορυφαίο Grandland.

Δυναμική ήταν η παρουσία της SKODA στη διοργάνωση L’Étape Greece by Tour de France στην Αρχαία Ολυμπία. Για πρώτη φορά έγινε ποδηλατικός αγώνας στην Ελλάδα και σημείωσε επιτυχία. Στο πλαίσιο του «L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA», πάνω από 650 γυναίκες και άνδρες ποδηλάτες από όλον τον κόσμο δοκίμασαν τις αντοχές τους στο τερέν, ακολουθώντας μια απαιτητική κυκλική διαδρομή (The Race 150χλμ ή The Ride 75χλμ) γύρω από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων με φόντο τη μαγευτική φύση της δυτικής Πελοποννήσου. Οι αθλητές που πήραν μέρος είπαν ότι οι διαδρομές που έκαναν θα τους μείνουν αξέχαστες. Σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το επίσημο αυτοκίνητο του «L’Étape Greece by Tour de France presented by SKODA», το αμιγώς ηλεκτρικό SKODA Enyaq iV, καθοδήγησε τους ποδηλάτες των διαδρομών 150km και 75km.

Ο Ιάκωβος Κρομμύδας, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων της FCA Greece αποφάσισε μετά από δεκαετίες στο χώρο του αυτοκινήτου να κάνει τη μεγάλη αλλαγή. Μια μεγάλη εταιρία -δεν έχει καμιά σχέση με τα αυτοκίνητα- θέλοντας να αξιοποιήσει τις ικανότητες του, του έκανε μια δελεαστική πρόταση. Ο Ι. Κρομμύδας με ανακοίνωσή του ανέφερε σχετικά:

« Αυτή η εξέλιξη ολοκληρώνει για εμένα έναν ευρύτερο επαγγελματικό κύκλο στο χώρο του αυτοκινήτου που ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια. Ειδικότερα τα τελευταία 5 χρόνια από τη θέση του Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων της FCA Greece, είχα την τύχη να εργαστώ σε ένα περιβάλλον με υψηλές απαιτήσεις, αλλά και υψηλό επίπεδο επαγγελματικού ήθους σε κάθε επίπεδο...»

Ο Ιάκωβος Κρομμύδας, σπούδασε Transport Design στο University of Huddersfield με μεταπτυχιακές σπουδές στα European Logistics, Transport and Distribution στο πανεπιστήμιο του Westminster και το Norwegian School of Logistics στο Molde University. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία.

Κλείνοντας τα σημερινά «Νέα της Πιάτσας» ευχόμαστε σε όλους Καλές Γιορτές, Καλό Πάσχα και αναίμακτες μετκινήσεις.