Τα Νέα της Πιάτσας#332

Ο Απρίλιος –όπως και ο Μάρτιος- δεν ήταν καλός στις ταξινομήσεις. Τον Απρίλιο 22, ταξινομήθηκαν 9.297 ΙΧ ενώ τον ίδιο μήνα του 2021 ταξινομήθηκαν 10.198. Είχαμε μια μείωση της τάξης του 8.8%. Αρκετά σημαντική.

Το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει οι ταξινομήσεις αυτό οφείλεται στις καθυστερήσεις από το ήδη γνωστό πρόβλημα με τους ημιαγωγούς (ακόμη δεν έχει ομαλοποιηθεί η αγορά) αλλά και από τον πόλεμο στην Ουκρανία όπου έκλεισαν μέσα σε μια νύκτα αρκετά εργοστάσια που τροφοδοτούν με διάφορα εξαρτήματα τις αυτοκινητοβιομηχανίες.

Ωστόσο υπάρχει ανησυχία στις αντιπροσωπείες γιατί οι κατασκευάστριες εταιρίες αλλάζουν διαρκώς τα πλάνα τους. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κάποια από τα ήδη γνωστά μοντέλα οι κατασκευαστές δεν θα τα παράξουν ποτέ. Κακό αυτό. Θα φέρει αναστάτωση στην αγορά. Αλλά ας περιμένουμε τις τελικές τους αποφάσεις και καλό θα είναι να μη δημιουργηθεί πανικός.

Ας δούμε όμως τι έγιναν με τις ταξινομήσεις του Απριλίου. Με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ οι ταξινομήσεις ήταν γενικότερα πεσμένες τόσο στα φορτηγά όσο και στα λεωφορεία. Τον Απρίλιο του 2022 ταξινομήθηκαν 890 φορτηγά ενώ πέρυσι 1006 (μείωση 11.5%) . Φέτος ταξινομήθηκαν 23 καινούργια λεωφορεία ενώ το 2021 ήταν 34 (μείωση 32%).

Το πρώτο τετράμηνο του 2002 ταξινομήθηκαν 31.724 καινούργια Ι.Χ ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 ταξινομήθηκαν 33.637 δηλαδή είχαμε μείωση 5.7%.

Αν η αγορά ομαλοποιηθεί και αρχίσουν να παραδίδονται τα χιλιάδες αυτοκίνητα που έχουν παραγγελθεί τότε θα δούμε θεαματικές αλλαγές.

Κόντρα στην ιδέα της Citroen και το εντυπωσιακό Ami κάνει η Kosmocar. Οι πρώτες ανακοινώσεις έγιναν. Η SILENCE - ιδρύθηκε το 2012 και έχει έδρα τη Βαρκελώνη- ειδικεύεται με τα ηλεκτρικά οχήματα πόλης, κατά βάση ηλεκτρικά scooters αλλά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα (nanocars). Τα SILENCE θα διατίθενται μέσω του δικτύου καταστημάτων της Kosmoride. Ήδη από σήμερα τα πρώτα ηλεκτρικά scooters της Cilence βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο εμπορικό κέντρο Golden Hall στο Μαρούσι.

Τα ηλεκτρικά scooters, που αποτελούν και τα βασικά προϊόντα της SILENCE, διατίθενται σε δύο βασικές εκδόσεις, με την τελική ταχύτητα είτε στα 45 χλμ./ώρα, και μπορούν να οδηγηθούν από άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω, είτε στα 90-110 χλμ./ώρα.

Τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα δείτε να κυκλοφορούν στην Ελλάδα και τα πρώτα Opel Astra 6ης γενιάς. Το ολοκαίνουργιο Opel Astra 6ης γενιάς σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάζεται στην έδρα της Opel, στο Rüsselsheim. Εισάγει στην compact κατηγορία καινοτομίες που μέχρι πρότινος προσφέρονταν μόνο σε αυτοκίνητα της premium κατηγορίας. Εξοπλίζεται με το τελευταίας γενιάς σύστημα φωτισμού adaptive Intelli-Lux LED Pixel Light, το οποίο διαθέτει 168 στοιχεία LED και αποτελεί μια πρωτοποριακή πρόταση για τη μεσαία κατηγορία.

Στον στάνταρ εξοπλισμό όλων των εκδόσεων διατίθενται πολυάριθμα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού. Η ολοκαίνουργια, έκτη γενιά του best seller της compact κατηγορίας εκφράζει άριστα τη Bold & Pure σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρκας. Υιοθετεί καθαρές, μινιμαλιστικές επιφάνειες, απαλλαγμένες από περιττά στοιχεία, ενώ με το νέο πρόσωπο της μάρκας το Opel Vizor, αλλά και το ψηφιακό cockpit Pure Panel, το Astra είναι έτοιμο να καθορίσει μια νέα εποχή.

Το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις είναι ο 10ος από τους 13 αγώνες του WRC για το 2022 . Η χώρα μας θα ζήσει τους ρυθμούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Φέτος ο αγώνας και περιλαμβάνει 300 αγωνιστικά χιλιόμετρα. Η αρχή του φετινού Ράλι Ακρόπολις -όπως και το 2021- θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Η Τελετή Έναρξης θα γίνει την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου και θα συνδυαστεί με την Υπερειδική Διαδρομή, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας (ΟΑΚΑ) όπου θα προσφέρει ακόμα περισσότερο θέαμα στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Την Παρασκευή 9/9 τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν στην Πελοπόννησο για μια απαιτητική αγωνιστική ημέρα, ενώ τις επόμενες δύο ημέρες 10/9 και 11/9 ο αγώνας θα διεξαχθεί στις γνωστές διαδρομές της Στερεάς Ελλάδας.

Το καλό είναι ότι οι αγωνιζόμενοι πέρυσι έμειναν ικανοποιημένοι τόσο από τη διοργάνωση όσο και από την επιλογή των ειδικών διαδρομών. Το επίκεντρο του αγώνα θα είναι η Λαμία όπου θα φιλοξενεί και πάλι το Service Park αλλά και το γραφείο Τύπου όπου εκεί αναμένονται εκατοντάδες δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ και τηλεοπτικά συνεργεία από όλον τον κόσμο.

Εκτός όμως από το Ράλι Ακρόπολις που μετράει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών και Κατασκευαστών , υπάρχει και ένα άλλο Ράλι Ακρόπολις. Μετά από έξι χρόνια απουσίας ξυπνούν οι μνήμες της μεγάλης αγωνιστικής κληρονομιάς των αγώνων. Επιτέλους επιστρέφει το Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις . Η εκκίνηση θα δοθεί από τον Παρθενώνα στις 4 Ιουνίου ενώ την επομένη 5 Ιουνίου θα γίνει ο τερματισμός του αγώνα στο Ζάππειο.

Για τη διοργάνωση του αγώνα μίλησαν στη συνέντευξη που δόθηκε ο πρόεδρος της ΟΜΑΕ, κ. Δημήτρης Μιχελακάκης, ο πρόεδρος της ΕΟΦΙΛΠΑ κ. Δημήτρης Βερναρδάκης, η κα Φωτεινή Ψαρράκου, πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα και ο Γιάννης Κέπετζης ,Αλυτάρχης του αγώνα. Συνολικά θα γίνουν 11 χωμάτινες Ειδικές Διαδρομές. Η Ε.Δ «Καρούτες» (14,40 χλμ.) θα γίνει υπό το φως των προβολέων.

Έξυπνη η κίνηση που έκανε η ΦΙΛΠΑ . Εκτός από τη διοργάνωση της 6ης Ανάβασης Πάρνηθας για αυτοκίνητα Regularity κάλεσε μερικούς αγωνιζόμενους με καλά ιστορικά αυτοκίνητα η με αυτοκίνητα που «έγραψαν» ιστορία στους αγώνες.

Χιλιάδες φίλοι των αγώνων (χθες Κυριακή 15/5) γέμισαν την ιστορική ανάβαση. Βοήθησε βέβαια και ο καλός καιρός. Το ραντεβού δόθηκε στους πρόποδες της Πάρνηθας στο τελεφερίκ.

Η εκκίνηση δόθηκε από το Μετόχι. Οι παλιοί αγωνιζόμενοι έκαναν την ανάβαση Πάρνηθας σε ρυθμό βόλτας. Το τι έγινε από τα χειροκροτήματα δεν λέγεται.

Ειδικά στο πέρασμα του εργοστασιακού Ford M-Sport που με οδηγό του Γ.Κάνκουνεν κέρδισε το 1998 το 2ο Ράλι Σαφάρι. Το εργοστασιακό αυτοκίνητο το αγόρασε ο Λεωνίδας Κύρκος που μαζί με τον Γιάννη Σταυρόπουλο την ίδια χρονιά τερμάτισαν στην 8η θέση της γενικής κατάταξης στο Ράλι Ακρόπολις 1998 και την επόμενη χρονιά (1999) τερμάτισαν στο Ράλι Ακρόπολις ,στην 6η θέση της γενικής κατάταξης . Οι πιο παλιοί φίλοι των αγώνων συγκινήθηκαν όταν είδαν να περνάει από μπροστά τους μετά απο 23 χρόνια,με τα ίδια αγωνιστικά χρώματα που είχε το 1998 και 1999 το εργοστασιακό αυτοκίνητο.

Τη φωτογραφία μας την έστειλε ένας καλός φίλος. Περνάει καθημερινά από την παραλιακή. Μας έστειλε τη φωτογραφία κάνοντας τα δικά του σχόλια. Δεν τα βάζουμε για λόγους ασφαλείας. Στις 13/5/21 η V.Power είχε 1.728 ευρώ και στις 13/5/22 η ίδια βενζίνη έφθασε 2.344. Την παραθέτουμε χωρίς πολλά σχόλια . Αναφέρουμε όμως ότι το ποσοστό της αύξησης είναι 35.64%.

Στην παρουσίαση του νέου ηλεκτρικού 500 “La Prima by Bocelli” , στο «Alpemare Beach Club» στην Τοσκάνη,ο κ. Olivier Francois, CEO της FIAT και CMO της Stellantis αποκάλυψε το νέο 500 “La Prima by Bocelli” καθώς και το νέο σύστημα ήχου JBL Premium Audio Mastered by Bocelli. Δίπλα του στην παρουσίαση βρίσκονταν ο Μαέστρος Andrea Bocelli και ο γιός του, Matteo Bocelli που είναι επίσης μουσικός.

Ταυτόχρονα έστειλα και το μήνυμα του group της Fiat ότι τα νέα μοντέλα της μάρκας από το 2024 και μετά θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ενώ από το 2027 η FIAT θα αποχαιρετήσει τα ορυκτά καύσιμα στην Ευρώπη.

Τα Προνομιακά Πακέτα Service Drive ‘n Smile 5+ αφορούν υπηρεσίες συντήρησης σε αυτοκίνητα άνω των 5 ετών. Η Suzuki με γνώμονα την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της κι έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αρχή την ασφάλεια και την ποιότητα των υπηρεσιών, προσφέρει στους κατόχους αυτοκινήτων της ένα νέο πρόγραμμα προνομίων. Υπάρχουν δέκα πακέτα συντήρησης κι επισκευής. Καλοκαίρι έρχεται. Κανένας δεν θέλει τις δυσάρεστες εκπλήξεις.